歐本 - GPS導航有何問題？為何中國要自行開發北斗系統？︱書識世界

最近SpaceX股票上市，成為史上最大規模IPO，但以國安為由把中國內地和港澳投資者拒諸門外。航天科技看似是全人類的工程，為何資本會設下「鐵幕」？其實，這種劇情自前蘇聯發射人類史上第一顆人造衛星就已經上演。

為何中國獨立發展「天宮」太空站？

《中國北斗》

這又要說到第二宗新聞：港產太空人黎家盈搭乘神舟二十三號飛船升空，進入「天宮」太空站，最近還要安排「天地對話」，本地眾多學校非常關注。現在人類有兩座太空站，一座是國際太空站，一座是中國的「天宮」。多個國家的太空人，包括俄羅斯，可以到國際太空站工作，為甚麼中國要獨立發展自己的「天宮」？這背後的歷史，更是難以三言兩語說清。

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資本、太空人和太空站都可以看見，但還有表面看不見的競爭，譬如衛星導航。我們日常搭乘交通工具常常依賴導航。有的駕駛導航服務，因為AI一路講個不停，已經細緻得有點「煩人」，但也讓人驚歎導航技術的驚人力量。現在，全世界有四大導航系統：美國的GPS、歐洲的伽利略、俄羅斯的格洛納斯，還有就是中國的北斗。

1980年代，美國發展出GPS系統後，中國是可以使用GPS的，而且開發衛星導航系統耗資巨大（還未必成功），以當時中國的國力為甚麼要獨立開發？有一次，中國專家去美國開會，美國向各國介紹GPS系統，講明在特殊情況下，為國安考慮會採用3種方式：一、降低對方的導航精度；二、隨時變換編碼；三、採用區域性管理。所以，GPS很方便，但那是別人的眼睛，若有一天別人不想讓你看到，怎麼辦？

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中國最終決心開發自己的衛星導航系統。從上世紀90年代作出決策開始，30餘年時間過去，2000年，北斗一號系統服務中國；2012年，北斗二號服務範圍擴展至亞太；至2020年，北斗三號系統最後一顆衛星即第55顆衛星送上太空，範圍已經擴展至全球。第一代導航系統，功能有限，但解決了有沒有的問題。到了最新一代，我們生活的方方面面都已經感受到它無形的威力。

這種能力不僅是告訴司機前方幾十米有紅燈或測速裝置。當普通網路訊號因為天災斷線時，衛星導航系統是最後的通訊安全門；航運方面，萬噸貨輪能否順利渡過大洋；在軍事上，一枚飛彈能否擊中目標……這個系統是一個國家的實力所在。

最近太空熱——對了，還有美伊戰爭——不禁想起看過的《中國北斗》，在此推薦。

撰文：青年出版人歐本

本文標題原為〈太空熱和「北斗系統」〉。

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