鍾華仁 - 斯里蘭卡親子遊 精神科醫生讓女兒體驗辛勞 覓得旅遊新意義︱書識世界

翻閱著名精神科專科醫生麥永接的《心靈手信：香港醫生親子遊斯里蘭卡》，彷彿跟着麥氏一家踏上一場兼具溫暖與啟迪的旅程。香港人放長假喜歡外出旅遊，熱門地點不外乎歐洲美加日韓台，難得麥氏一家另闢蹊徑，選擇一個在多數港人眼中可能相對貧窮的國家，便知道比起追求「食買玩」，這是一趟「別有懷抱」的旅程——身為精神科專科醫生，作者更着重通過旅行建立親子關係，培養家人的心靈健康。

寓學於玩

翻閱著名精神科專科醫生麥永接的《心靈手信：香港醫生親子遊斯里蘭卡》，彷彿跟着麥氏一家踏上一場兼具溫暖與啟迪的旅程。（資料圖片）

麥醫生沒有堆砌教育理論，而是用一段段真實的親子體驗，告訴每一位家長：最好的教育從不在書本裏，而在腳下的土地與共同的經歷中。

在物質豐裕卻心靈容易空虛的當下，我們總習慣用「粒粒皆辛苦」教導孩子珍惜糧食，卻鮮少讓他們真正體會辛勞的重量。麥醫生夫婦帶着兩位女兒走進斯里蘭卡的茶園，體驗採茶女工的日常，從親手摘茶到品味紅茶，孩子們自然而然懂得向辛勤勞動者致敬；在當地村落，一家人一起生火做飯、研磨食材，在柴煙繚繞中，真切明白每一餐來之不易。這種體驗式教育，比千言萬語的說教更有力量，也讓孩子在實踐中養成感恩之心。

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親子旅行最怕淪為「趕行程」的疲勞戰，麥醫生的「寓學於玩」智慧，恰恰破解了這一困境。在雅拉國家公園，他設計親子競賽，讓孩子在尋找野生動物的過程中提升專注力，也讓親子關係在歡笑中更加緊密；在大象孤兒院，見證象糞變廢為寶的奇蹟；在海龜保育中心，讓孩子親手參與保育工作；乘小艇遊湖時，用蓮葉做帽子、蓮花做項鏈，每一項活動，都有趣又有意義，讓旅行成為全家人的共同美好回憶。

旅程中，也不乏一些意外的心靈觸動。在村落體驗牛車時，大女兒因不願勞役牛隻而堅持步行，這份對生命的憐憫與善良，讓麥醫生看見孩子內心最柔軟的一面。其實孩子的真實心性，往往藏在遠離熟悉環境的瞬間，而親子旅行，正是這樣一個觀察與連結的契機。

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麥醫生希望傳達的訊息，是對「心靈富足」的追求。斯里蘭卡的孩子們或許物質條件有限，卻依舊笑容燦爛，這樣的畫面，給在城市中長大、被物質包圍的孩子上了一堂生動的逆境教育課。父母總想給孩子最好的物質生活，卻常常忽略，心靈的滋養、情感的連結，才是孩子成長中最寶貴的財富。

這一趟斯里蘭卡之旅中的領悟，便是最好的「心靈手信」，也是作者希望與讀者所分享的。

撰文：鍾華仁

作者是資深出版人，與大家分享結合時事話題的好書。

本文原標題為〈在斯里蘭卡遇見最好的親子教育〉。

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