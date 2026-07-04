團隊默契良好反而「少溝通」？從腦科學看高效協作真相｜嶺航未來

香港是一個節奏極快的城市，無論是金融市場、醫院急症室，還是大型科技企業，許多關鍵工作都不是單靠個人完成，而是依靠團隊在高壓環境下快速協作。人們往往以為，高效率的團隊一定溝通頻繁、互相確認每一步。但腦科學研究卻揭示了一個有趣的現象：真正成熟的團隊，往往反而「少說話」。這種看似矛盾的現象，其實與人類大腦「協同運作」息息相關。

為何成熟的團隊會少說話？

與別人合作時，大腦是如何運作？示意圖

近年神經人體工學研究開始利用腦成像技術，同時監測多名成員的大腦活動，嘗試解構團隊合作背後的神經機制。

最近一項由嶺南大學和浙江大學合作完成的研究，利用功能性近紅外腦成像技術同時記錄兩名成員的大腦活動，觀察他們在高速決策任務中的協作過程。結果發現，接受團隊訓練的組別不但合作表現更好，反而在部分前額葉區域出現「較低」的腦同步現象。這個結果乍看「違反直覺」，但其實揭示了高效團隊的一個重要秘密。

在心理學中，一個重要概念叫「共享心智模型」。簡單來說，就是團隊成員對任務、角色和流程有相似的理解。例如在手術室裏，資深外科醫生與護士往往不用說話，只要一個動作，對方就知道下一步需要甚麼器械。

默契本質：預測彼此 不常確認

在上述研究中，研究人員讓兩名參與者共同完成一個模擬工業任務：一人負責監控系統狀態，另一人負責調整參數，雙方必須不斷交換資訊並做出共同決策。實驗顯示，接受結構化團隊訓練的組別，在「資訊傳遞速度」、「溝通簡潔度」和「默契程度」等指標上都顯著優於未受訓的組別。

然而，大腦活動卻呈現另一個現象：訓練後的團隊在某些前額葉區域的「跨腦同步」反而下降。

這意味着甚麼？研究者的解釋是：當團隊成員已經建立良好的共享理解，他們不再需要持續猜測或確認對方的想法，而是可以提前預測對方的行動。換句話說，協作變得更「自動化」。

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高效大腦：更省力而非更忙

這種現象與另一個著名理論「神經效率假說」相呼應。該理論認為，專家在完成任務時，大腦往往比新手更「省力」。例如職業棋手或運動員在熟練任務中，反而不需要動用過多的認知資源。

同樣的原理也可能出現在團隊合作中。當團隊經過良好訓練後，每個成員都更清楚彼此的角色與需求，因此不必頻繁地監控或修正對方的行動。

研究顯示，在高效團隊中，溝通往往更加簡潔，很多協調甚至可以在沒有明確指令的情況下完成。換句話說，優秀團隊並不是「更努力溝通」，而是「更少需要溝通」。

這一點在許多高風險行業中尤其重要，例如航空駕駛艙、醫療急救團隊或金融交易團隊。在這些場景中，過多的溝通反而可能增加認知負荷，影響決策速度。

更有趣的是，研究者還嘗試利用機器學習分析團隊成員的大腦同步模式，看看能否預測團隊合作的品質。結果顯示，僅僅利用這些腦信號特徵，就能在一定程度上區分高效與低效團隊。

這種方法在未來職場可能帶來新的應用。例如，在航空或醫療訓練中，管理者不僅可以觀察團隊表現，也可能透過生理數據了解團隊協作的「隱性狀態」。這對提升安全關鍵系統的團隊表現具有重要潛力。

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當然，這類技術仍處於研究階段，但它提供了一個全新視角：團隊合作不止是行為問題，也是神經系統的協同過程。

在高度競爭的城市如香港，企業往往投入大量資源培訓個人能力，但忽略了團隊協作的「默契」培養。腦科學研究提醒我們，真正高效的團隊並非「說得最多」的團隊，而是彼此最能預測對方的團隊。

也許，未來最重要的管理能力，不止是讓員工更努力工作，而是讓整個團隊思路同步。

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文：嶺南大學心理學系副教授徐杰

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