Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

職場「隱形冷暴力」 蠶食企業生產力 善用科技早干預｜嶺航未來

知識轉移
更新時間：12:49 2026-05-07 HKT
發佈時間：12:49 2026-05-07 HKT

在競爭白熱化的職場中，一種無聲的「職場排斥」正悄然蔓延。研究顯示，有百分之六十六的員工都曾經遭遇不同形式的職場「冷暴力」，這種看似溫和的「隱性對待」，沒有出現激烈爭吵，卻以沉默和忽視為利器，影響員工的工作狀態、降低工作績效，最終會拖累組織的整體生產力。幸運的是，在當今數碼時代下，企業已可以透過應用科技，從個人及組織兩個層面及早干預，以避免生產力進一步受損。

兩大「隱性侵蝕」

職場冷暴力很影響員工的狀態。示意圖
職場冷暴力很影響員工的狀態。示意圖

何謂「職場排斥」？它並非同事之間的公開衝突或指責，而是員工被同事或上級有意無意排除在社交互動、資訊交流與團隊活動之外的現象。例子包括，發出的工作電郵石沉大海、被刻意遺漏的會議通知，也可能是在辦公室被當成「透明人」。與職場欺凌等「主動攻擊」不同，「職場排斥」的核心是「不作為」——不回應、不連接、不納入，因形式曖昧、難以指證，更具滲透性，成為辦公室的「隱形傷害」。

被排斥者通常都會反覆琢磨：「為甚麼他們不找我對接工作？我是不是哪裏做得不好？這種日子還要熬多久？我留在這個團隊還有意義嗎？」這些疑問會對企業的歸屬感、自尊、控制感和存在意義感這四項「人類基本心理需求」造成傷害，當員工的心理陷入持續內耗後，將會難以專注工作，工作表現下滑便成必然。

延伸閱讀：KOL打破傳統行銷格局 如何助力新產品上市？｜嶺航未來

根據嶺南大學（嶺大）心理學系研究團隊一項針對「辦公室心理學」的研究發現，職場排斥會對工作表現造成兩方面的侵蝕。其一，會降低團隊的協作效能，因為職場本質是人與人之間的協作網絡，排斥如同製造「斷路」，被排斥員工將難以獲得關鍵資訊、遇到問題時求助無門、想法難以傾訴。對社交技能較為薄弱的員工而言，互動機會缺失將導致能力停滯，焦慮加劇社交拘謹，最終拖累任務效率與團隊節奏。

其二，職場排斥會耗盡員工的心理資源，引發情緒與認知枯竭。根據資源保存理論，人的心理資源有限，被排斥者反覆咀嚼痛苦、猜測他人意圖，這種內耗讓員工無力投入工作，導致注意力渙散、決策失準，最終會陷入職業倦怠，造成企業招聘與培訓成本浪費，令團隊效率隱性下滑。

延伸閱讀：談人工智能生成內容 在教學的正面價值｜嶺航未來

構建「防禦體系」

筆者團隊認為，企業面對職場排斥的隱性侵蝕，可考慮從個人及組織層面拆解問題，從「內在思維重塑」與「外部系統支持」兩個維度構建「防禦體系」。在個人層面方面，與其時刻懷疑自己，員工應培養「成長型思維」，即相信人際關係及工作能力可通過努力改善，成為應對排斥的「心理盾牌」。當遭遇排斥時，員工不會否定自身價值，而是將其視為暫時性的挑戰，主動思考改善方向，有效緩衝傷害。組織通過培訓與文化塑造將其內化，可避免生產力因人際困擾而流失。

另一關鍵是善用科技識別，讓隱形排斥「現形」，並作出干預。在個人層面方面，可透過具備人工智能技術的心理健康助手疏導員工情緒、減少內耗，而社交匹配工具可為被孤立的員工創建互動機會。在組織層面方面，企業可透過網絡分析技術，通過電郵、聊天與會議數據，識別被邊緣化的員工，並向管理層發出預警，規避員工流失與生產力下降的風險。

延伸閱讀：翻譯系｜AI浪潮引發倫理挑戰 翻譯教育應如何應對？｜嶺航未來

職場排斥猶如組織的「慢性病」，初期隱匿，但當長期累積，足以侵蝕核心生產力。管理層若忽視這種傷害，無異於放任團隊效率下滑、人才流失。如組織欲建立包容公平的工作生態，既須培育員工的韌性，也須借助人工智能及其他數碼技術化解排斥，這不僅是修復人際裂痕的善意之舉，更是提升組織核心競爭力的必然選擇——惟有員工全情投入工作，企業才能夠在市場競爭中「站穩陣腳」。

本欄歡迎院校學者投稿，分享個人學術見解及研究成果，1400字為限，查詢及投稿請電郵︰[email protected]

文：嶺南大學心理學系系主任、聯益應用心理學講座教授蕭愛鈴

誠邀大家做問卷調查，話俾我哋知你對《星島教育》有咩意見！連結：>>按此<<

 

↓即睇DSE2026專頁↓

↓即睇DSE2026專頁↓

最Hit
長者搭深圳地鐵有新規例？免費乘車需出示指定證件 網民︰個個站都睇得好緊
長者搭深圳地鐵有新規例？免費乘車需出示指定證件 網民︰個個站都睇得好緊
旅遊
18小時前
秀茂坪寶達邨七旬離婚夫婦倒斃單位 疑有人思念亡兒尋短 警改列謀殺及自殺
00:40
寶達邨七旬離婚夫婦倒斃單位 疑有人思念亡兒尋短 警改列謀殺及自殺
突發
4小時前
富豪3000萬Full Pay誤買半山極凶宅 難用「經紀隱瞞」為由踢契 大律師教3招自保
富豪3000萬Full Pay誤買半山極凶宅 難用「經紀隱瞞」為由踢契 大律師教3招自保
樓市動向
6小時前
18歲少女涉誘騙4網友到元朗荒郊劫財 2男女被逼自慰舔陰 少女與六旬的士司機否認搶劫4罪受審
18歲少女涉誘騙4網友到元朗荒郊劫財 2男女被逼自慰舔陰 少女與六旬的士司機否認搶劫4罪受審
社會
20小時前
保溫杯未壞都要換？日本大廠教2大檢查指標 忌用1種清潔劑清洗
保溫杯未壞都要換？日本大廠教2大檢查指標 忌用1種清潔劑清洗
食用安全
5小時前
內地年輕人掀「毛坯房」熱潮 90後醫生只花1萬裝修 水泥牆變天然畫板
內地年輕人掀「毛坯房」熱潮 90後醫生只花1萬裝修 水泥牆變天然畫板
家居裝修
21小時前
81歲李家鼎7位數身家被榨乾！怒轟李泳漢為錢瞞施明死訊10日正X街：所有嘢交畀細仔
01:29
81歲李家鼎7位數身家被榨乾！怒轟李泳漢為錢瞞施明死訊10日正X街：所有嘢交畀細仔
影視圈
2026-05-06 11:35 HKT
大快活長者加碼優惠！母親節起一連7日 憑咭歎餐即減$6 附快活關愛長者咭申請方法
大快活長者加碼優惠！母親節起一連7日 憑咭歎餐即減$6 附快活關愛長者咭申請方法
飲食
21小時前
常盤貴子、仲間由紀惠「零P圖」近照曝光 網民：優雅老去 兩位日劇女神老公皆曾傳出軌
常盤貴子、仲間由紀惠「零P圖」近照曝光 網民：優雅老去 兩位日劇女神老公皆曾傳出軌
影視圈
18小時前
瑪琉岩瀑布｜16歲女玩高空鞦韆撞岩亡 消息：家屬與景區達成和解
01:04
瑪琉岩瀑布｜16歲女玩高空鞦韆撞岩亡 消息：家屬與景區達成和解
即時中國
21小時前