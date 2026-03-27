談人工智能生成內容 在教學的正面價值｜嶺航未來

人工智能生成內容（Artificial Intelligence Generated Content，AIGC）在內容生產領域快速發展，正在重塑知識獲取與認知建構的途徑。為提高學生的學習效率與質素，嶺南大學（嶺大）教學團隊已將AIGC技術應用於日常教學，但AIGC在教學中的正面價值仍有待考證。筆者早前就此開展實踐研究，透過收集嶺大學生的真實反饋，揭示了AIGC的價值與潛在挑戰。結果發現，學生對使用新技術的整體反饋傾向正面。然而，在訊息可靠性、創新性及對自主思考能力等方面仍存在局限性和爭議。

提升學習工作效能

研究首先邀請149名嶺大商學院學生進行書面訪談，系統性收集他們對AIGC教學應用的反饋。通過分析發現，受訪者普遍認可AIGC在教學應用中的積極作用。其中最受關注的是AIGC顯著提升了學生的學習工作效能。其次，AIGC在訊息處理方面展現出強大功能，能夠縮短訊息搜索時間、通過快速總結減少閱讀時間，並迅速地以結果導向生成答案。

在創意激發環節，AIGC可輔助學生提高思考力，產生具有啟發性的新觀點。在知識理解層面，AIGC能夠以多元案例與通俗化表達闡釋理論概念，有助學生深化認知。更有部分受訪學生指出，AIGC在文本潤飾、可行性分析、學業問題拆解，以及互動型概念自查等方面亦具有實用價值。

局限性和訊息安全

然而，受訪者也分享了AIGC在教學應用中曝露出的諸多局限性。其中訊息可靠性的問題最為突出，表現為其生成內容存在不準確、虛假、滯後或不相關等情況，大大增加了學生在驗證訊息真實性的時間成本。其次，AIGC輸出內容普遍存在泛化傾向，即生成的文本往往缺乏針對特定場景，導致數據缺乏創新性與深度。學生普遍擔憂長期依賴AIGC可能引致自主思考能力下降，同時抑制想像力、創造力及批判思維的發展。

此外，部分學生反映AIGC存在語義解釋偏差問題，難以精準理解複雜問題，常導致回答偏離主題，且需用戶提供大量背景訊息輔助理解。最後，部分學生對訊息安全和隱私方面表示擔憂，主要源於對個人數據有被濫用或洩露的風險。

為深入探究學生對於AIGC的使用情況，我們又另外邀請71名嶺大學生，對他們在日常學習任務中使用AIGC的情況進行問卷調查。結果顯示，AIGC在學業應用中的使用頻率較高，85.3%的學生在小組作業中使用AIGC，76.8%用於個人作業，而準備考試時的使用率僅為58.2%。滿意度方面，學生對小組作業使用AIGC的評價最高，其次是個人作業，準備考試的滿意度最低。從學歷差異來看，研究生在小組作業和個人作業中使用AIGC的頻率明顯高於本科生，但雙方在滿意度及整體影響評價上無顯著區別。

研究進一步探究AIGC對不同學業任務的幫助程度。將使用場景分為發散型與聚合型任務，「發散型任務」是鼓勵學生生成多種創意解決方案的任務，特點是能夠為沒有固定答案的問題生成獨特的解決方案，例如「如何增加產品生命周期」。而「聚合型任務」則要求學生整合訊息並選出最佳策略。結果表明，學生認為AIGC在兩類任務中均能提供正面幫助，且兩類任務無顯著差異。值得注意的是，研究生認為AIGC在「聚合型任務」中的幫助明顯優於本科生，而在「發散型任務」中的評價則無顯著差異。

加強慎思明辨能力

研究團隊透過收集嶺大學生的真實反饋，揭示了AIGC的價值與潛在挑戰。

學生普遍認可AIGC在訊息處理和創意激發上的優勢，但也面臨訊息可靠性、創新性不足及對自主思考能力的挑戰。此外，學生在考試準備中對AIGC的使用頻率較低，可能因為考試需要更高的自主學習和深入理解。因此，筆者認為未來教學應加強學生對AIGC生成內容上慎思明辨的分析能力，促進其自主學習，以提升學習效果。

文：嶺南大學市場與國際企業學系助理教授齊蓀彤

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