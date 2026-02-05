改變「打卡即走」現象 嶺大學者倡發展生態旅遊 教製作客家茶粿 體驗濕地耕作｜嶺航未來

香港郊野公園的青山綠水、世界級的地質奇觀與濕地秘境，近年來被政府精心打造成生態旅遊的新地標，為市民與遊客打開了親近自然的窗口。然而，一個問題逐漸浮現，太多生態景點正陷入「打卡即走」的困境，遊客匆匆來去，未能有效刺激本地消費，更遑論延長留港時間。究竟訪客數量的攀升是否能真正轉化為旅遊經濟的持續動力，至今仍存在一定爭論。

多方共同合作 打造深度體驗

為破解上述困境，筆者認為政府與旅遊業界須共同合作，政府應主動建立溝通平台，讓發展局、香港旅遊發展局及其他旅遊持份者定期對話，共同了解生態景點的承載力、環境影響與社區訴求，確保政策與社區發展一致，建立公平的利益共享機制。社區應擔當生態旅遊的主要發展角色，想像大澳漁民講述百年棚屋的滄桑、荔枝窩村民親自教授客家茶粿的古法技藝、塱原居民帶領體驗濕地耕作智慧，這些有豐富特色的本土文化與生活智慧，具有無可取代的吸引力。而居民也可透過導覽服務、特色餐飲、手工藝銷售等獲益，成為旅遊發展的推動者。業界則須扮演資源整合者的角色，將自然奇觀與都市發展及歷史文化等無縫連接，才能創造「一加一大於二」的體驗價值，打破生態遊的孤立標籤。

香港應整合各界資源推動生態旅遊。（嶺南大學提供）

另外，要讓遊客主動留港消費甚至過夜，單靠原始風光遠遠不夠，反而需要深刻的文化體驗。例如本地大學可與環保組織深度合作，在米埔濕地開設「候鳥科學家」親子研學營，利用專業設備觀察候鳥、甚至在濕地觀鳥屋設置鳥類實時識別系統與生態學家在線解說，令親子體驗生態多樣性。此類深度體驗自然產生留宿需求，推廣「生態+」模式。

此外，筆者亦建議可在參觀特殊地質景點探索後銜接礦物主題工作坊，讓旅客親手打磨香港特有的岩石標本，將知識轉化為可觸摸的紀念品；南丫島生態漫步可結合有機農場採摘，再向村民學習私房菜烹飪秘技，延伸為生活技能。科技發展亦可加強體驗感受，如開發擴增實境（AR）互動導覽，生動重現億萬年前火山噴發塑造香港地形的壯觀史詩。

促進區域經濟 重塑國際形象

當生態遊客願意停下腳步、留宿體驗，其產生的經濟效益將遠超門票收入，其消費深度遠非即日客可比，亦將有效形成一條完整的消費鏈。如一間深入社區的生態民宿，往往能帶動附近農場直銷產品、工藝工作坊、導覽服務的共同發展。此模式更能引導遊客從人滿為患的維港兩岸、銅鑼灣商圈，分流至新界東北、離島等區域，有效緩和核心區壓力。元朗的傳統盆菜店、坪洲的特色小店，都將迎來新的發展機遇，促進區域經濟的均衡與多元。

此外，豐富的生態深度體驗亦可改變香港只是「購物天堂」的單一標籤，吸引重視環境教育、追求文化沉浸與獨特體驗的高質素遊客群到訪，從而重塑香港的國際形象。這類遊客群雖然消費理性，但每次消費單價較高、停留時間長、重訪意願強，將推動香港旅遊業向高附加價值、可持續方向轉型升級。

香港米埔濕地（圖片來源：新華社）

更重要的是蓬勃發展的生態旅遊產業鏈，正為香港鄉村注入新的活力，也令多元化的就業機會在新界及離島不斷湧現。包括從專業持證的自然導賞員、擅長本地食材的「生態廚師」，到特色營地管理者、傳統手工藝傳承者，這不僅為鄉郊居民，尤其是年輕人，提供了鄉郊的發展新路徑，更有效緩解了鄉郊人才外流的長期困境。

香港的生態旅遊發展，正經歷從「景點展示」到「體驗創造」的關鍵轉型。政府須透過制度及整合現有資源激發社區動力，引領業界及旅遊持份者共同合作，令遊客最終願意留港消費，延續生態旅遊的發展。

文：嶺南大學研究生院助理教授陳德軒博士

本文標題原為〈改變旅客「打卡即走」現象 善用資源推動香港生態旅遊〉。

