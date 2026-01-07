從《三寶太監西洋記》 看古典海洋文學的意義｜嶺航未來

明朝永樂（1360-1424）及宣德（1426-1435）年間，鄭和七次率領艦隊下西洋，航程遠達東非海岸，其隨行的三名翻譯官分別撰寫《星槎勝覽》、《瀛涯勝覽》、《西洋番國志》記錄海外見聞。這三部書在晚明通過活字木刻印刷在民間廣泛流傳，反映人們對南洋、中東和非洲的好奇心。當時東南亞成為流民、難民、商人、海盜的聚居地，諺語「怒氣飛到爪哇國去了」顯示出人們對南洋的熟悉。

然而，從以王直、徐海為首的海盜集團與明政府的武裝對峙，到豐臣秀吉（1537-1598）侵略朝鮮的「壬辰之亂」，亞洲東部海域的競爭日益加劇。焦慮、好奇，以及寫作、想像、閱讀帶來的愉悅，啟發旅居於南京的文人羅懋登出版白話小說《三寶太監西洋記通俗演義》（《西洋記》），他將「鄭和下西洋」的歷史幻想成一幅由中國的海軍上將率領「無敵艦隊」征服全球的烏托邦圖景。

一個「全球性」的世界

《西洋記》反映了16世紀末晚明中國對世界整體的全新認知。不同於利瑪竇的《坤輿萬國全圖》或嚴從簡的史書《殊域周咨錄》，《西洋記》作為混合世界地理、中國世界觀及個人想像的全球人文地圖，構建了一個中國的「自我」視角。

在小說中，鄭和艦隊為永樂帝尋找遺失於印度洋、象徵王權的玉璽，航行至印度洋的數十個國家和島嶼，包括占城、暹羅、爪哇、蘇門答臘、馬六甲、馬爾代夫、錫蘭、木骨都束、阿丹、麥加等。雖然這個世界沒有包含歐洲、澳大利亞、美洲，但已展現出「整體性」和「全球性」。當然，小說模糊了歷史、文化和宗教的邊界，女人國、金眼國、銀眼國和冥界等設定，融匯了文學想像及佛教信仰。

相較於《西遊記》和《鏡花緣》等描寫世界旅行的小說，《西洋記》嘗試以真實的方式描述世界，詳細記錄氣候、地理、產物、語言、文化、習俗、律法、婚葬儀式等外國差異，以歸納整理外部世界。儘管內容大多源於《星槎勝覽》、《瀛涯勝覽》、《西洋番國志》，但《西洋記》凸顯了一個從故鄉出發去征服世界，然後得勝回朝的「全球性」統一視角。

華夷混雜的中國中心觀

《西洋記》視中國為道德、正統、文明的中心，蠻夷的「他者」是不道德、未開化的。但即使在這種中國中心的框架內，《西洋記》對中國之外的宗教和文化仍持正面甚至理想化的看法。例如，鄭和對伊斯蘭教和佛教表現出極大的尊重，在麥加他向穆罕默德雕像禱告；在錫蘭和其他地方，他着迷於神聖的佛教遺址和傳說：參觀了錫蘭的一個佛寺，那里供奉着釋迦牟尼涅槃後遺留下來的佛牙和舍利子。

《西洋記》以百科全書的方式記錄異國文化和事物，以滿足中國人對奇異事物的好奇心。

博物志異的百科全書式小說

蘇門答臘的那孤兒國男子臉上紋有動植物圖案；東非木骨都束人訓練老虎表演；印尼泗水女子供奉林中老猴子以求子；彭亨人用人血祭祀香木雕成的木偶祈願；西蘇門答臘民族每日孝敬家中老人；勿里洞島的寡婦會剃髮毀容，禁食七天七夜，隨後投身於焚燒丈夫屍體的大火中。這些細節勾勒出一個光怪陸離的異域世界，展現了晚明讀者對「奇」的追求。

西方學者認為西方冒險小說的興起與歐洲大航海時代息息相關，同樣地，《西洋記》也與中國海交史一脈相連。孔子曰：「道不行，乘桴浮於海」，海洋作為流動、不確定性卻充滿可能的空間，為中國歷史、哲學、文學提供了無限想像。

筆者認為《西洋記》是中國文學史上不可多得的瑰寶，海洋文學的國際化視野及其強大的隱喻符號，皆啟發後人探索中國與世界的聯繫。

文：嶺南大學中文系副教授 王苑菲

文：嶺南大學中文系副教授 王苑菲

