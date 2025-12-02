樂齡科技「落地難」 推動「以人為本」跨界協作框架｜嶺航未來

隨着香港人口持續高齡化，傳統訓練模式已難以應對認知障礙症護理的龐大需求。雖然「樂齡科技」近年發展迅速，但如何讓產品有效「落地」，切合長者的生活與使用習慣，仍是行業面對的一大樽頸。筆者的研究團隊與香港中國婦女會等機構合作研發「電子版記憶奪寶」試點項目，探索出一個「以人為本」的成功協作模式。

「電子版記憶奪寶」的前身是香港中國婦女會於2007年開創並已獲實證的「記憶奪寶」實體認知訓練工具。為了讓這套優質工具惠及更多長者，尤其在疫情後能跨越空間及地域限制，筆者及研究團隊決定將其數碼化，進行開發與試點研究，並將其開發成手機應用程式及虛擬實境兩個版本。

聆聽用家需要 跨界合作設計

「電子版記憶奪寶」試點項目的成功，其核心秘訣並非技術本身，而是其懂得「聆聽用家需要」的協作模式。香港中國婦女會黃陳淑英紀念護理安老院可說是長者需求的「代言人」，提供了寶貴的實體教材內容與第一手經驗。筆者及嶺南大學亞太老年學研究中心的研究團隊則扮演「大腦」與「驗證者」，設計科學評估框架，確保產品改良有客觀的實證依據；並與MedMind Technology及Motive Force Technology Limited合作，將概念開發為互動原型。他們除了是供應商，也是與用戶直接對話的合作者，需要根據回饋快速迭代產品。過程中，香港社會服務聯會擔當「橋樑」角色，促進各方建立互信。

不過，整個模式的基石是作為終端使用者的長者、家屬及護理人員。他們由始至終都是「核心成員」，其聲音是產品優化的最終依歸。這種「共同設計」（Co-design）模式讓開發過程充滿互動，例如長者反映聲音及畫像清晰度的問題，開發者便即時修改。正是這些真實回饋，讓「電子版記憶奪寶」的原型，成為一款備受使用者肯定的貼心工具。

延伸閱讀：勞工市場需求洞察 探索青年就業挑戰與未來出路｜嶺航未來

「在地安老」政策新思路

筆者及項目團隊認為，「電子版記憶奪寶」的成功經驗，為香港如何有效推動樂齡科技、實踐「在地安老」的政策目標，提供了深刻啟示。首先，它力證特區政府《基層醫療健康藍圖》中「預防為主、社區為中心」的策略是可行的。數碼工具能將專業的認知訓練帶入家庭和社區，讓長者在熟悉的環境中得到便捷、持續的支援。

其次，此項目的成功經驗，為公共資源如何能更有效地推動創科應用，提供了絕佳的參考。它證明了，資助焦點若可從單純「購買產品」，延伸至支持那些具備「共同設計、使用者參與」的協作計劃，將更能確保方案落地見效、可持續發展，讓公帑更能用得其所。

延伸閱讀：AI情感分析預測股市 提升投資應對策略｜嶺航未來

筆者認為，要讓樂齡科技普及，必須投資於「人」。項目經驗顯示，對前線員工的充分培訓至關重要。這不僅是技術操作培訓，更是思維模式的轉變，幫助他們建立信心，將科技轉化為提升護理質素的有效工具。

「電子版記憶奪寶」的試點研究取得了令人鼓舞的成果，成功驗證了這個「以人為本」的協作模式，是將研究知識轉化為實踐的有效路徑。團隊的下一步，是期望能尋求更多資源與支持，以開發出功能更全面的完整版本，並建立可持續的支援服務。我們的最終目標，是讓這套工具能真正普及，惠及更多有需要的長者及其照顧者，為香港的認知障礙症護理服務作出貢獻。

「電子版記憶奪寶」的經驗證明，科技本身並非萬能。其成功的真正鑰匙，在於搭建一個讓使用者、社福界、學術界和科技界共同參與的協作平台。

惟有堅持「以人為本」，樂齡科技才能真正落地，引領我們更有效地應對高齡化社會的挑戰。

本欄歡迎院校學者投稿，分享個人學術見解及研究成果，1400字為限，查詢及投稿請電郵︰[email protected]。

文：嶺南大學亞太老年學研究中心高級講師馮明穗博士

延伸閱讀：「世界工廠」遷移？全球電子生產網絡重構下的博弈｜嶺航未來