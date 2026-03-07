翻譯系｜AI浪潮引發倫理挑戰 翻譯教育應如何應對？｜嶺航未來

在人工智能（AI）技術日新月異的今天，從統計機器翻譯到神經網絡翻譯，再到近期ChatGPT等生成式AI的橫空出世，翻譯技術每一次的突破都深刻影響着翻譯教育的發展方向。然而，技術進步帶來便利的同時，也引發一系列倫理挑戰。嶺南大學翻譯系的筆者與研究團隊近期發表研究，發現當前翻譯教育在應對AI帶來的倫理挑戰方面存在明顯不足，亟需建立與時俱進的教學框架和評估體系，至於如何在AI時代培養具備專業素養和倫理意識的翻譯人才，也成為翻譯教育界有待解決的重要課題。

當前翻譯教育在應對AI帶來的倫理挑戰方面，明顯不足。

數碼鴻溝加劇教育不公

研究揭示，AI工具使用上的「數碼鴻溝」正成為翻譯教育公平性的一大隱憂。以ChatGPT為例，其付費版本在翻譯質量上明顯優於免費版本，但每月20美元的訂閱費對部分學生是一筆不少的負擔。這種經濟門檻限制可能導致不同社會經濟背景的學生在學習成效上出現差距。更為複雜的是地緣政治因素的影響。研究發現在某些地區，學生需要通過特殊途徑才能使用谷歌（Google）翻譯或ChatGPT等AI工具。這不僅涉及技術層面的障礙，還牽涉到風險承擔能力的差異。調查顯示，在內地某翻譯學院，超過百分之九十的學生使用過ChatGPT輔助學習，但獲取途徑和使用程度存在明顯差異。

AI技術的普及也對傳統的翻譯教學評估方式造成挑戰，許多院校仍沿用以翻譯成品為主的評分標準，較少關注翻譯過程和AI工具的使用。這種評估方式可能無意中鼓勵學生隱瞞AI使用情況，甚至將學習外判給AI工具。因此研究建議採用「證據為本」的評估設計，要求學生記錄翻譯過程，展示所使用的提示詞（Prompts）、AI生成的結果，以及後期編輯的理據。這種方法不僅能提高評估的透明度，還能培養學生的慎思明辨思維和多元認知能力。

面對AI時代的挑戰，翻譯教育需要從根本上轉變教學理念。研究強調培養學生「數碼反思能力」的重要性，即不僅要教授如何使用AI工具，更要培養學生判斷何時、為何使用這些工具的能力。例如，雖然ChatGPT在處理語境相關的翻譯時表現出色，但在需要嚴格遵循原文的場合可能出現偏差。學生必須學會評估AI輸出，識別可能的「幻覺」（Hallucinations）或不一致之處，理解機器學習和自然語言處理的運作機制。

圖片來源：路透社

研究還指出，翻譯教育界需要加強與業界的合作，共同制訂AI使用的倫理準則，包括涵蓋工具使用的適當性、AI輔助翻譯的透明度要求，以及在不同翻譯情境下的倫理決策等議題。筆者與研究團隊建議可通過邀請業界專家授課、建立實習計劃、開展合作研究等方式，讓學生接觸真實的職業倫理挑戰；同時成立導師制度，由經驗豐富的專業譯者指導學生如何在AI輔助翻譯中做出負責任的選擇。

「人機協作」尋最佳平衡

隨着AI技術的持續演進，翻譯教育必須保持前瞻性和適應性。研究提出幾個未來發展方向。首先，需要開展縱向研究，評估AI整合課程對畢業生職業實踐的長期影響；其次，開發和驗證AI倫理評估工具，為課程設計提供依據；再者，進行跨文化比較研究，了解不同文化背景如何影響AI倫理的認知和實踐。

對於有志投身翻譯行業的年輕人，他們應及早培養AI素養，加強文化敏感度、創造性思維和倫理判斷力，因為這些能力在AI時代並不會被取代。翻譯教育的未來在於找到「人機協作」的最佳平衡點，通過建立完善的倫理框架、創新評估方式、加強產學合作，筆者期望能培養出能駕馭先進技術，而且具備專業操守的新一代譯者，為香港乃至全球的跨文化交流做出貢獻。

本欄歡迎院校學者投稿，分享個人學術見解及研究成果，1400字為限，查詢及投稿請電郵︰[email protected]。

文：嶺南大學翻譯系副教授李波、格拉斯哥大學博士生劉予安

本文標題原為〈AI浪潮下的翻譯教育 培養具備倫理素養譯者〉。

延伸閱讀：

改變「打卡即走」現象 嶺大學者倡發展生態旅遊 教製作客家茶粿 體驗濕地耕作｜嶺航未來

從《三寶太監西洋記》 看古典海洋文學的意義｜嶺航未來

樂齡科技「落地難」 推動「以人為本」跨界協作框架｜嶺航未來

