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曹春生 - AI有助升學規劃？專家解構利弊 小心「幻覺」假資料！｜學友智庫

知識轉移
更新時間：13:30 2026-06-18 HKT
發佈時間：13:30 2026-06-18 HKT

最近和學生做志願輔導時，我有一個很明顯的感受：學生和家長越來越習慣用AI來尋找答案。選甚麼大學、報甚麼科目、某個成績有沒有機會入讀……很多人第一時間會先問AI。對選擇焦慮的學生和家長來說，AI的即時回應確實很有吸引力，但問題也正在這裏。

AI回應升學問題有風險

學生運用AI規劃升學時，有哪些地方需注意？示意圖
學生運用AI規劃升學時，有哪些地方需注意？示意圖

有學生用AI分析DSE成績報考內地院校的取錄機會，結果AI卻運用了內地高考和港澳台僑聯招的成績來分析；也有家長拿着AI生成的「彈性收生資料」來討論，細看之下，資料來源根本不存在，尤其是當學生和家長面對自己不熟悉的課程時，更容易把「AI的幻覺」當成真相。

延伸閱讀：潘晨健 - 中學老師揭秘課堂規劃方式！巧妙鼓勵學生主動學習｜學友智庫

當AI說「某大學醫科只需要兩個選修科」，有認知的學生可能會立刻覺得不對，然後去院校網頁查證。但不熟悉要求的學生，腦袋原本一片空白，AI說的很容易先被填進去。不是他們特別輕信，而是他們在頭腦中沒有參照。

另一問題是，AI的語氣太肯定。它不會提醒你：「這部分我未必確定，請再查閱官方資料。」相反，它會用完整的句子、清晰的表格、專業的語氣，給出一個答案。對缺乏資訊的人來說，這種「確定感」本身就會變成一種信任。

此外，AI會跟着提問的脈絡來進行對話，缺乏主動啟發和引導。當一位學生很在意就業的薪資，AI不會追問「你的能力是否匹配這個專業？」或者「會否考慮薪資相若但更契合你能力的專業？」這樣探索既容易失去焦點，也很難突破現有的盲區。

延伸閱讀：梁麗嬋 - 明日領航者時代星光｜學友智庫

我不是反對學生和家長使用AI來協助生涯規劃。相反，我相信AI可以改善生涯探索和準備過程。我們要認識到，AI在目前的輔導服務中也有局限，學會提問，認真求證。我也非常期待有針對生涯規劃領域的AI工具誕生，可以讓學生和家長隨時隨地獲得協助，走好生涯探索的每一步。

盡信書不如無書。善用AI，是當下生涯規劃歷程中需要培養的能力。

電郵：[email protected]

撰文：為SCPC國際職業策略規劃師、GCDF全球職涯發展師曹春生

本文標題原為〈AI能成為學生升學規劃的助手嗎？〉

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曹春生簡介:

本欄由學友社學友智庫專家及嘉賓輪流撰文，交流學與教經驗；本文作者為SCPC國際職業策略規劃師、GCDF全球職涯發展師。

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