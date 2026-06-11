潘晨健 - 中學老師揭秘課堂規劃方式！巧妙鼓勵學生主動學習｜學友智庫

隨着全球急速發展，社會人士、家長和學生對老師的期望越來越高。我深信老師絕不能墨守成規，理應抱持成長思維與學生同行。我們不止擔當學生學習的促進者，同時更是學生探索知識的同行者。尤其是踏入21世紀，人工智能的發展日新月異，知識傳遞無遠弗屆，故我主張在科組層面積極引領同工策劃多元化的學習活動，讓學生成為學習的主角。

筆者認為，教師應與時並進。示意圖

我深信現今的學習空間不再局限在「始於課堂，終於課堂」。為此，我積極推動「有機結合，自然連繫」的教學思維，跳出單一科目的學習框架，通過善用課時和學時的理念（時），推動跨學科的學與教活動，並通過生活化的情境（地），來發掘一些讓學生「動手做」的機會（人），藉此讓學生在學習經歷中成為主角，深化他們「時時學、處處學」的態度、能力和習慣，並讓老師成為他們學習經歷的促進者。

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以個人、社會及人文教育學習領域為例，我積極提供機會讓學生主動學習，令他們的學習經歷更深刻。當中，我結合課程領導，並根據我校學生特質，規劃具有校本特色的中史及歷史課程，讓學生「有機結合、自然連繫」中史和歷史觀，旨在培育他們立足香港、掌握國史、聯通世界。

再以今年本校個人、社會及人文教育周為例，我校配合中六生惜別的時間，以「且行且珍惜」為主題，並通過科組互配的策略，舉辦一系列的跨科研習活動，例如「惜物惜福演唱會」、「惜人惜福軟餐製作工作坊」等等。綜觀在教學實踐上，我欣見這種具校本特色的學與教活動，豐富了學生的學習經歷，同時潛移默化地讓他們將各科知識互為緊扣，「學」「識」連繫生活。

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畢竟通過規劃適切和整全規劃校本課程，不但更切合學生的整體學習需要，同時能深化整體的學與教成效，有助引領他們成為學習路上的主角，裝備他們成為國之棟樑。

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文：潘晨健

本欄由學友社學友智庫專家及嘉賓輪流撰文，交流學與教經驗；本文作者為個人、社會及人文教育學習領域統籌及公經社科、公民科科主任。

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