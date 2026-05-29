黃雨晴 - 讀懂行為背後的聲音 靠1招令孩子重新振作｜學友智庫

每個孩子都有自己的學習節奏，但我們常常只看到「跟不上」的表象，卻忘了傾聽行為背後的聲音。

教師需要聆聽孩子的心聲。示意圖

班裏有位中文成績不理想的女生，專注力較弱，大家早已翻開書頁，她總要遲一兩分鐘才回過神來。她常說不喜歡中文，甚至在課堂上打斷教學，起初被我批評後，她故意叫我「陌生人」。表面看是搗亂，實質在用行為呼喊：「請關注我」，所以在小息時，我常常溫柔地與她談心。

行為是孩子的語言，溫柔是打開心門的鑰匙。漸漸地，她改口叫我「黃老師」，還會跑來分享心事，主動問中文題目。這讓我體會到，孩子完全能分辨「管教」與「嫌棄」——嚴厲若建立在溫柔的底色上，他們反而更願意靠近。

其實，孩子表達需求的方式不止一種。有的用調皮引人注意，有的則把委屈藏在心裏。

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另一個學生哭着說不想做班長了。原來她維持秩序時發了脾氣，同學一句：「控制不了脾氣，有甚麼資格做班長？」深深刺傷了她。更痛的是，家人也說過同樣的話。她認定自己沒有能力。

孩子最深的傷害，往往來自被最信任的人否定。我先肯定她的盡職盡責，並告訴她不要害怕犯錯。我知道她是個極需被肯定的小孩，便給她一個具體目標：「再堅持做一個月班長，改掉愛發脾氣的缺點，我就打電話給家長，肯定你的努力。」她的眼睛一下子亮了。具體目標加上可兌現的承諾，比空洞的安慰有力得多。接下來的日子，她真的更有自信了。

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每個孩子都是一顆獨特的星星，他們需要的不是更多批評，而是一雙願意看見他們光芒的眼睛。課堂上的嚴厲是為了秩序，課下的溫柔是為了連結。當我們願意傾聽行為背後的聲音，給予具體的肯定與可行的目標，孩子便能在愛與接納中，發掘屬於自己的力量。

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文：黃雨晴

本欄由學友社學友智庫專家及嘉賓輪流撰文，交流學與教經驗；本文作者為小學中國語文科教師。

本文標題原為〈讀懂孩子行為背後的聲音〉

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