青妍老師 - 遊戲輸贏很重要？幼師改良「音樂椅」 玩出真趣味｜學友智庫

社交平台上一位網友對兒時遊戲的控訴引發關注。他回憶在玩「音樂椅」遊戲時，常常承受巨大的壓力，因為輸了會被嘲笑。哪怕成年後，他都記得當時的場景，可見很受傷。

「音樂椅」童年陰影

近期有網民表示，童年玩「音樂椅」時，承受很大壓力。示意圖

然而，他真正痛恨的，或許不是遊戲本身，而是主持遊戲的人對待輸贏的態度。成人往往會認為「贏」才是最重要的。因此，在帶領孩子們玩遊戲時，不自覺地將這種思維模式遷移其中，使得孩子們感到贏得遊戲的人，才是最棒的。

而阿德勒在《兒童的人格教育》一書指出：「過度追求優越感、執着於超越他人，會讓孩子陷入錯誤的人生目標——贏了就藐視同伴，輸了就自暴自棄。」

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那麼，作為幼兒教師，我們應該如何引導，才能讓遊戲成為滋養而非傷害？

首先，理解幼兒的遊戲心理，適度設計「非零和」遊戲。幼兒並非成人的縮小版。譬如「大風吹」這個經典遊戲，成人覺得有輸贏才刺激；但對孩子來說，聽到有趣的指令、可以自由奔跑，哪怕沒有輸贏之分，他們依然感到很快樂。

其次，在有輸贏的遊戲中，建立「團隊」概念。大家不是對手，而是一起玩的夥伴。同時，遊戲前明確規則：「有人會贏，有人會輸。」允許孩子表達失落，並教他們調節情緒的方法——深呼吸、喝水等，讓孩子學會「優雅地贏」和「優雅地輸」。

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最後，以「音樂椅」為例，我們可以這樣改良：第一輪，椅子數與人數相同，大家聽着音樂找椅子坐，熟悉規則，享受單純的快樂；幾輪之後，逐漸撤掉椅子。當有孩子沒找到椅子時，老師帶領全場孩子一起為離場者鼓掌，以行動表示最大的尊重。如此一來，孩子感受到的不是羞恥，而是被看見的溫暖。

童年最珍貴的，不是學會贏，而是學會在輸贏之間，依然保有對他人的善意。這樣，在將來人生賽場上，才更懂得爭取雙贏，為自己、為他人創造無限可能。電郵：[email protected]

文：青妍老師

本欄由學友社學友智庫專家及嘉賓輪流撰文，交流學與教經驗；本文作者為在職幼兒教師，對幼兒教育滿懷熱忱。

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