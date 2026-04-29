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李浩然 - AI時代 價值觀教育的逼切使命｜學友智庫

知識轉移
更新時間：19:00 2026-04-29 HKT
發佈時間：19:00 2026-04-29 HKT

2022年11月，ChatGPT的問世令人工智能（AI）正式走入公眾視野，人力將會被AI取代、傳統教育不合時宜等各種疑問與憂慮接踵而至，掀起一場由科技引領的教育變革。AI能為以往被指重複、乏味、單向的教學模式注入動力，解決「如何學」的問題，但無法回答「為甚麼而學」、「何謂對錯」等問題。例如學生利用AI生成一份閱讀報告，忽略真正閱讀、學習的過程，偏離了閱讀報告培養閱讀習慣、理解能力的原意，更沒有老師、家長教導學生判斷AI生成的「標準答案」正確與否。

在AI世代，價值觀教育仍然非常重要。示意圖
在AI世代，價值觀教育仍然非常重要。示意圖

教育局早前發布《價值觀教育課程架構》（2026）（課程架構），闡明了價值觀教育在AI時代下的重要性。課程架構清晰指出要培養學生媒體和資訊素養，當中涵蓋AI素養，讓學生掌握科技應用知識並尊重知識產權；學會自律和自我保護，以正確態度使用資訊科技和社交媒體；建立正確價值觀和態度，在使用互聯網及各類科技工具時避免抄襲、造假或歪曲他人成果，尊重他人的名譽和個人私隱。

延伸閱讀：陳月平 - 校長與學生共進午餐 感受校園溫情｜學友智庫

這些方向旨在培養學生在AI時代下具備慎思明辨、理性分析、評鑑和判斷的能力，確保學生具備數字素養，能安全、正確使用AI和資訊科技。

唯有夯實價值觀教育，才能在AI時代下成就德才兼備的新一代。AI是遵循人類設定程序與規則運行的工具，計算後的結果與判斷背後是冷冰冰的數據與公式，無法與學生構建情感連結，在遇到逆境時給予關懷、愛護與陪伴，教導學生感知生命的重量，更遑論在善與惡之間、利益與良知之間作出人性的選擇。

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我們需要價值觀教育填補AI無法替代的人文精神，從師長教誨中，從校園生活中，潤物細無聲地為學生建立正確的價值觀和態度，例如道德判斷力、抗逆能力等，這是學生面對將來人生抉擇的預備課，也是AI無法取替人類的本質所在。電郵：[email protected]

文：李浩然

本欄由學友社學友智庫專家及嘉賓輪流撰文，交流學與教經驗；本文作者為課程發展議會價值觀教育常務委員會主席、學友社主席。

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