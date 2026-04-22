吳善揮 - 以師道立心：談教育家精神的內涵｜學友智庫

談教育家精神，若只停留在呼喊口號，終究難以感動人心。在我看來，它更像6個坐標，指引教師日常教學行動：理想信念、道德情操、育人智慧、躬耕態度、仁愛之心、弘道追求。當教師心有大我、至誠報國，便能把教育視作服務人民、報效國家的志業；當教師言為士則、行為世範，便可明白以身作則的力量，往往勝過千言萬語。

教師對學生有甚麼責任？示意圖

然而，教育家精神要在校園扎根，不能只靠個人燃燒，更需制度承托。

其一，我們要積極推動教師專業發展，尤其重視教育經驗傳承。許多好課堂、好方法，都是長年躬耕、勤學篤行所累積出來；通過師徒制、共同備課、同儕觀課、公開課演示，把「求是創新」化為可學、可做、可延續的專業素養，也讓新教師能更快掌握因材施教、啟智潤心的門道，全面提升教學品質。

其二，社會要大力褒揚教育有心人，分享他們的感人故事。仁愛之心往往不喧嘩：為一個經常遲到的孩子找出背後原因；為一個沒有自信的孩子建構成功的舞台；為一個考試失利後崩潰的孩子，說一句「我陪你重新來」。這些時刻沒有掌聲，卻把孩子從「我不行」拉回「我還可以」。當社會願意肯定這些微光，教師便會貢獻更多，學生也會學懂感恩師長。

其三，教育局可設置專家教師職銜，鼓勵教師對教育事業有所擔當。職銜不止是一枚徽章，更是一份託付：帶領課程改革、支援青年教師、推動教育創新、回應學生多元需要。如此，教師「以文化人」、「胸懷天下」的弘道追求才能具體化，並在教育界中長成新氣象。

教育家精神，終究要落在每天：把孩子放在心上，把專業放在手上，把使命放在肩上。當傳承得以延續、有心人被看見、擔當者被託付，教育家精神便會在校園發光發亮，而我們所愛的孩子也能在這份光裏茁壯成長。

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本欄由學友社學友智庫專家及嘉賓輪流撰文，交流學與教經驗；本文作者為中學中國語文科教師。

文：吳善揮

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