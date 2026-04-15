陳月平 - 校長與學生共進午餐 感受校園溫情｜學友智庫

連續幾天與中一同學在校共進午餐，整個課室都被歡樂溫暖包裹着，小息和午飯時間是學生最期待的時刻，是充滿笑聲的時間。放下文件工作與孩子圍坐一桌，聽他們暢談上課情況、分享喜悅，心中滿是欣慰與溫暖。

校長與學生一起吃午飯，能促進彼此關係。示意圖

開始的時候，幾分刻意的文靜使課室氣氛更惹笑。「各位同學食飯！」這句話似是魔術般頓時令氣氛輕鬆。席間感受到同學相處得格外友好和諧。有的主動為身邊的夥伴遞上餐具，有的低聲分享着課間的趣事，清脆的笑聲不時飄蕩在課室裏。我主動加入他們的話題，聽他們說起課堂上的收穫、與同學間的小故事，偶爾打趣幾句，飯桌間的距離瞬間拉近，孩子的笑臉更加燦爛，午飯的歡樂並不在飯盒是否美味。

更令人暖心的是，不少由家長送飯到校的同學，不但手中的飯盒裝得滿滿的，還有另一個是為同學準備的。原來，細心的家長特意多準備了菜餚，囑咐孩子與同學一同分享。孩子當然毫不客氣，迅速接過同學遞來的便當，彼此分享，猶如在家中。我主動接過孩子遞來的菜餚，與他們一同品嘗，口中的美食香氣瀰漫，心裏的溫暖更是難以言喻。感謝家長的暖心共享。

這一頓簡單的盤中飧不僅承載着家長對孩子的疼愛，更盛滿了同學間的真摯友誼，也藏着我與學生難得的歡樂時光。在校共進午餐的意義，遠不止因為年幼或地點問題，這安排背後有着成長的意義。它為同學創造了更多相處、交流的機會，讓大家在朝夕相伴中加深了解、增進情誼；班主任或老師與孩子一同午膳，不僅能近距離了解學生的校園生活，更能在歡樂的互動中，感受到校園裏最純粹的溫情。

一飯一羹，藏着溫暖與友誼；一言一笑，匯聚歡樂與溫情。與中一同學共膳的午間時光，讓我堅信校園的溫暖，藏在每一個平凡的瞬間裏，藏在師生相伴、同窗相守的點滴之中。

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文：陳月平

本欄由學友社學友智庫專家及嘉賓輪流撰文，交流學與教經驗；本文作者為中學校長，關注學與教和價值觀教育。

本文標題原為〈午間笑語 盤飧共享〉。

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