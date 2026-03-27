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曹春生 - 當AI走進課室：個性化教育能否真正落地？｜學友智庫

知識轉移
更新時間：16:30 2026-03-27 HKT
發佈時間：16:30 2026-03-27 HKT

AI走進校園，正悄無聲息地從「議題」變為「實踐」。當前值得教育同仁思考的，早已不是AI能否進入課室？而是當它進入課室後，如何回應那些真實的教育需求。

AI如何回應教育需求？

AI有助同學找出學習上的盲點。示意圖
AI有助同學找出學習上的盲點。示意圖

在中小學教育階段，不少學生並非不願意努力，而是不知道自己的問題出在哪裏；他們花了很多時間做練習，成績卻未見起色。表面看，好像「不夠勤力」，但看深一層，往往是欠缺及時而針對性的回饋，讓學生未能真正辨識自己學習的盲點。當努力未能轉化為進步，學習便容易變成消耗，久而久之，學生的信心和動力都會被削弱。

因此，我們討論AI走進課室，重點不在於教材電子化，更不在於給學生更多習題。AI最核心的價值，是幫助老師和學生更早、更準確地發現問題，把學生從無效學習和重複挫敗中拯救出來。

當學生的學習行為、作答表現和錯誤模式都能被AI整理和分析，教師才能更快掌握學生的卡點，進而將精力投放在需要介入的地方，例如調整教學策略、回應學生情緒、鼓勵學生建立信心，以及加強家校溝通，為學生提供全方位支援。

個性化教育之所以多年來難以真正落地，究其原因，是在傳統模式下，個性化太吃人手、吃時間、吃資源，難以普及。今天AI在班級教學的過程中，讓「看見差異、回應差異」成為可能。

但AI能否推動個性化教育落地，關鍵不在技術本身，而是學校和教師如何理解和使用它。若缺乏教育初心做指引，AI可能只是把原本的操練變得更高效和密集，但最終強化的不是學習質素，而是競爭與焦慮。這是教育界在擁抱新技術時，必須緊繃的一根弦。

AI不應成為學習壓力的放大器，也不應成為教師的替代者，卻應成為教師的助手；幫助老師識別學生差異，撐起個性化的教育需求。

唯有走對方向，AI進入課室不止是一輪技術熱潮，而是讓教育真正邁向規模化和個性化的重要一步。

電郵：[email protected]

文：曹春生

本欄由學友社學友智庫專家及嘉賓輪流撰文，交流學與教經驗；本文作者為SCPC國際職業策略規劃師、GCDF全球職涯發展師。

延伸閱讀：

AI教育｜下一代掌握3核心能力 免被AI取代｜學友智庫

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