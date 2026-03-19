潘晨健 - 淺談愛國主義教育｜學友智庫

近年在大國博弈下，西方多國的保護主義抬頭，我深信增加學生的憂患意識，做到居安思危，築牢愛國意識及情懷至關重要。反思歷年的教學實踐，本人認為推動跨學科以至跨學習領域的多元化學與教活動及聯課活動，讓學生全面準確貫徹愛國主義，定必事半功倍。畢竟，愛國主義教育不能只是單靠個別科目甚至個別老師的努力，就能夠成功推動，要讓學生厚植家國情懷，成為具國家觀念的良好公民，各科老師都有責任積極在科目上「有機結合」、「自然連繫」愛國主義情懷，甚至通過跨科協作的形式，帶動全校師生厚植家國情懷。

時下學生理應積極裝備自己的科普知識及專業技能，配合國家發展的方針，努力實現自身價值，並為自己身為中華民族兒女，在推動中華民族偉大復興全力貢獻而感到驕傲。（新華社）

然而，在教學實踐上，學界同工不難察覺，要在本港落實愛國主義教育的其中一大難處，就是要讓學生將愛國情懷昇華至行動層面。究其原因，從我的教學觀察可見，學生大多不太了解可以如何憑一己之力貢獻國家；但其實教師有必要引導學生思考，將個人理想與國家發展目標結合的可塑性。畢竟，「少年強則國家強、少年進步則國家進步」，例如前總理周恩來少年立志為中華之崛起而讀書。

近年國家積極發展新質生產力及推動高質量發展，作為前線教育工作者的我們，理應要讓學生明白「有志不在年高」，時下學生理應積極裝備自己的科普知識及專業技能，配合國家發展的方針，努力實現自身價值，並為自己身為中華民族兒女，在推動中華民族偉大復興全力貢獻而感到驕傲。

說到底，學界同工在本港推動愛國主義教育時，不但要讓學生成為見證者，同時，若果可以通過老師的專業引領莘莘學子積極參與實現國家發展藍圖，讓他們成為今後國家發展的參與者、建設者，甚至創造者，定必事半功倍。

總的來說，要在香港有效落實愛國主義教育，最終目標並不僅是讓學生了解國家，更重要的是，讓學生能夠對自己的愛國主義有所回應，並以實際行動來實踐愛國使命。

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文：潘晨健

本欄由學友社學友智庫專家及嘉賓輪流撰文，交流學與教經驗；本文作者為個人、社會及人文教育學習領域統籌、公經社科和公民科科主任。

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