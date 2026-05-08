高曉君、嚴穎衡 - 學生化身導賞員 發掘校園之美｜學友智庫

校園是學生成長的第二個家，但日常匆匆走過，往往忽略了其中蘊藏的歷史與美感。本次「校園遊蹤」導賞團活動，旨在讓學生轉換身份——從「觀察者」變成「導賞員」，以新鮮視角重新審視熟悉的環境。通過分組遊覽、海報製作與匯報分享，學生不止認識校園建築的外觀，更學會挖掘背後的故事與情感。本文將從學生的學習過程和得着，以及教師的觀察反思兩方面，分享本次教學體會。

校園有不少特色值得學生發掘。示意圖

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活動開始時，學生按組別手持路線圖遊覽校園，在操場、紀念台、圖書館、禮堂等觀察點停下，認真記錄建築特色及個人感受。

回到課室後，學生合力製作海報，討論哪些景點最具「校園特色」。他們絞盡腦汁，創作出每個景點的描述，學生不止寫外觀，更嘗試加入故事與感受，例如加入自己創作的密室逃脫活動，發揮團體創意。匯報時，各組輪流推介自己的導賞團，有組別以「探索隱藏打卡點」作賣點，生動有趣。

最後的個人作文，學生能把觀察與情感融入文字，寫出「校園內最溫暖的一角」、「最寧靜的一角」等真摯作品。整個過程，學生學會了細心觀察、合作解決問題，以及如何有層次地介紹景物。

作為教師，最令我欣喜的是學生的投入程度。向來粗心的學生，在校園遊覽時也能發現牆上瓷磚的細微裂痕，並聯想到歲月的痕跡。這證明只要活動設計貼近生活、賦予學生真實的任務角色，他們的內在動機會被大大激發。

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我觀察到，小組製作海報時曾出現意見分歧，但學生能自行協商、取捨景點，並在海報上以不同特色作為自己小組的宣傳重點，這正是團隊合作能力的體現。

未來若再進行同類活動，希望預留更多時間讓學生互相評賞海報，或者邀請其他班級擔任「遊客」投票，進一步增強真實感與成就感。這次導賞團不止是一堂語文課，更是一次讓學生與校園建立情感連結的旅程。

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文：高曉君、嚴穎衡

本欄由學友社學友智庫專家及嘉賓輪流撰文，交流學與教經驗；本文作者為中學輔導主任高曉君和中文科老師嚴穎衡。

本文標題原為〈心靈導賞——發掘校園之美〉。

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