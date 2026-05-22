林暉峻 - AI時代 文科新機遇 具備2個獨特優勢｜學友智庫

近來許多企業因人工智能而大規模裁員，以往頗受冷落的人文學科或許因此有了新轉機。

在AI時代，文科有其獨特優勢。示意圖

首先，文科看重的是人類社會的關係、情感、價值、意義等，這是人工智能難以取代的。人工智能在許多工具層面確遠勝於人。換言之，如果我們只有「工具」價值，那絕對會被取代：如只懂得解釋課文、被動答問的老師，也能被辭典與教科書取代。但若老師還懂得觀察情緒、激勵士氣，甚至透視學生未及言說的想法，這就並非可替代的「工具」了。

《管子》說：「倉廩實而知禮節。」馬克思認為「經濟基礎決定上層建築」，人工智能促進生產力，而生產力的提升，使人更有餘暇關注心靈、文化、意識等問題。比起理工科將人類視為物理與化學組成的物質，文科始終以人的價值為中心，思索人類如何立足社會、如何調節七情六欲、如何面對人生順逆等，這也是人工智能時代人類更需要回答的問題。

延伸閱讀：青妍老師 - 遊戲輸贏很重要？幼師改良「音樂椅」 玩出真趣味｜學友智庫

其次，人工智能的進步使傳統理工科的技術壁壘不再如此分明。以往文科生面對數字、編程等「抽象符號」便成了文盲，如今我們只需下達指令，人工智能即可完成任務。問題的關鍵頓時變成了指令傳達得精準與否，簡言之就是語文能力的高低，這也是文科的優勝之處。因此，輝達（Nvidia）行政總裁黃仁勳曾指出具備優秀語言素養的人，在人工智能時代可能是最容易成功的。同時，科技創新的起點向來都是天馬行空的想法，如萊特兄弟的飛翔之夢、馬斯克的火箭之夢；如果文科生既有小說般的奇思妙想，又擁有實際操作的能力，會不會也為科技帶來變化與革新？

延伸閱讀：高曉君、嚴穎衡 - 學生化身導賞員 發掘校園之美｜學友智庫

科技演變自古有之：從石器到青銅器、由蒸汽機到電腦，但人之所以為人的價值從來未曾被否定與替代，皆因我們清楚知道工具只是方式，人類社會的福祉才是目的。明乎此，就可以「物物而不物於物」。

電郵：[email protected]

文：林暉峻

本欄由學友社學友智庫專家及嘉賓輪流撰文，交流學與教經驗；本文作者為中國語文科教師。

本文標題原為〈人工智能時代文科的新機遇〉。

誠邀大家做問卷調查，話俾我哋知你對《星島教育》有咩意見！連結：>>按此<<