梁麗嬋 - 明日領航者時代星光｜學友智庫

在數字科技爆發、全球格局重塑的「百年未有之大變局」創新時代，追求成為明日領航者的青少年，離不開要與時代所需結合。「十五五」規劃綱要官方文件中，「創意/創新」詞彙是高頻的核心詞。「以創新為第一動力」、「激發全民族文化創新創造活力」就是當中的關鍵主張。

黎家盈(後排右一)的經歷，可以啟發學生。示意圖

時代要求青年高質運用時間，參與團隊活動作自我提升，通過社區參與應用，增強數字科技及解決問題等能力，走進社區與各地，擴闊視野，增強「硬技能」（科技、創造力、洞悉大局能力）與「軟實力」（倫理、堅韌、同理心）。港人黎家盈升空故事就是一個示例……

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黎家盈的中學成績不算突出，但熱心參與學生會活動，預科關鍵時期開始發力，高考取得3A佳績而選讀「電腦科學」。大學與博士階段深耕學術，在關鍵時刻作出適切的人生抉擇。她從警司到太空人，為備戰神舟二十三號，堅毅完成8大類200餘項嚴苛的訓練，順利通過飛行資格評定。擁有電腦博士學位、身為3孩母親的她，在團隊中承擔精細科研操作，用堅韌融合多重角色。

黎家盈的丈夫何安心為「領航員」寫下另一種註解。他毅然放棄在香港路政署的高級工程師專業，賣掉了香港的房產車輛，帶着3個年幼的孩子定居北京。他以犧牲和無私的奉獻告訴我們：所謂領航，有時並非站於台前發號施令，而是勇於改變人生軌跡，以堅韌和擔當托舉時代。

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「機會是留給有準備的人」，參與「明日領航者計劃」的DSE同學、創意教學評審計劃大學生、走進小學校園普通話大使，都把握了機會接受自我挑戰，擴闊生活，發揮創造力。數字科技與大國權力轉移的創新時代，夢想並非高不可攀。年輕人不論身處甚麼境況，不論環境如何突變，只要增強實力與底氣，眼中有家國，心中有夢想，在關鍵時期敢於突破，就能在巨變中找到屬於自己的星光。

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文：梁麗嬋

本欄由學友社學友智庫專家及嘉賓輪流撰文，交流學與教經驗；本文作者為學友社社長及資深教育工作者。

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