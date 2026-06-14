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樂之 - 《葬秋：詩友與失友》 重新審視秋瑾人生｜書識世界

知識轉移
更新時間：18:00 2026-06-14 HKT
發佈時間：18:00 2026-06-14 HKT

1907年7月15日，秋瑾在留下一句「秋風秋雨愁煞人」後喋血紹興軒亭口，這7個字成為秋瑾留給這個世界最後的語言。時至今日，大部分人對於秋瑾的印象，都匯聚在這首7字絕命詩及西湖畔的漢白玉雕像上，彷彿她的一生就凝聚在她就義時那個孤絕的瞬間。

《葬秋：詩友與失友》
《葬秋：詩友與失友》

在《葬秋：詩友與失友》一書中，作者胡纓教授卻一改過往的宏大敘事，從晚清巨變中的一段女性情誼入手，重新審視秋瑾的人生歷程與公共形象塑造。

「為甚麼是秋瑾？」胡纓教授在書中和講座中都反覆提及這個問題。清末民初，因革命而不幸罹難的先輩不可勝數，為甚麼是秋瑾被後人銘記，成為革命與英烈的象徵？這就不得不提到秋瑾的兩位知音：吴芝瑛與徐自華。吳徐葬秋的事跡在不少文獻中都有記載。通常情況下，安葬這樣的大事都會由逝者的血親操持，然而由於被清廷冠以叛國的罪名，秋瑾的家屬不得不四處躲藏逃亡，無人敢前往領屍。正是在這樣的情況下，吳徐二人頂着死亡的威脅與當局的壓力，冒險營葬秋瑾，勇敢地將摯友之名從被遺忘的境地中拯救出來。

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不僅如此，她們更將哀悼轉化為對社會與政治的尖銳抗議，吳徐二人積極利用各方資源，組織集會，創作悼亡紀念的詩作文章，擴大悼念活動的影響力，從歷史的湮沒與當局的抹殺中，拯救並記錄了秋瑾未酬的壯志，將她的故事傳諸後世，以此來肯定她所選擇的公共形象。這份友誼，不僅改變了她們個人的生命進程，也改變了歷史的書寫方式。

《葬秋：詩友與失友》正是以秋瑾之死為起點展開的3人合傳，圍繞吳徐葬秋展開。傳記梳理了3人各自不同的背景、性格與志向，考證3人在和而不同的交流中，相識相知、義結金蘭的經歷。通過對這3位女性生命軌跡的探究，我們得以重新審視中國現代性的基本前提、女性在其中所扮演的角色，以及多元傳統在現代進程中的意義與作用。

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在書中，胡纓教授以太史公筆下的伯夷叔齊比喻吳徐二人，誠然，在宏大的歷史中，她們或許微不足道，身處邊緣，無法改變歷史的走向，但她們卻能以自己的力量，在世紀之初的大變局中發出自己的聲音，她們的友誼也因此展現出其改變社會的最深層潛力。

文：樂之

作者是文字工作者，在出版界打滾多年，對紙本書的油墨香情有獨鍾。

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