鄒傳仁 - 世界與錯覺和解的可能性｜書識世界

嚴瀚欽是近年香港詩壇一位值得關注的新秀，2022年出版首部詩集《碎與拍打之間》（石磬文化），其詩藝之早熟，讀者相信早有或多或少的認識。在大家翹首企盼嚴瀚欽第二本詩集面世之際，他謹慎交出的卻是一部文學評論集《錯覺與和解》。

《錯覺與和解》

其實，這出版路徑乃在情理之中，套用余光中的說法，嚴瀚欽絕對稱得上「右手寫詩，左手寫評論」。其文學評論融詩人之感性與評論者之理性於一爐，既富風格，亦達一定理論高度，曾獲2023年青年文學獎評論組冠軍。誠如樊善標教授所說：「創作以孤身犯險，貴乎一往無前；論述與同道切磋，竭力爭勝於毫芒；賞析俯就大眾，須化艱深為平易。嚴瀚欽年紀尚輕，竟能兼顧三者，皆有出色表現，實在難得。」

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是書計分五輯，第一、二輯評論港台詩作，第三輯以整本詩集或某個詩人為單位，第四輯收錄對其他文類的評價，第五輯為篇幅較短的詩話隨筆。其中論及的作品，大多是港台地區的新作、佳作，文本即或單一獨立，作者卻總能將其置於詩人的創作脈絡，用不黏不脫、以小見大的眼界細細道來，筆鋒更時或延伸至更深層次的文學議題：在AI時代怎樣寫出難以被取代的詩作？如何通過文本中的空間意識窺及詩人的內心世界？怎樣看待降低文學門檻的做法？即使答案不能也不志在一錘定音，至少都回答得親切真誠。

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一如作者在〈後記〉中自言的「跳島式閱讀」，讀者細閱這部評論集，亦不難體會此一無比自由的閱讀狀態。從陳康濤的〈傭人〉，到斯賓諾沙在《神學政治論》中對宗教信仰的辯證分析；從陳子謙的〈預言〉，到魯迅在〈小雜感〉中「人類的悲歡並不相通」的感慨；從黃燦然〈不上班多好〉，到漢娜．萼蘭在《人的條件》中對「勞動」、「工作」和「行動」之間區別的分析，在在可見評論者閱讀地圖之廣博，以及作為詩人的想像力之旺盛。

嚴瀚欽說：「錯覺環環相扣，形成了世界；世界與錯覺和解，形成了詩。」那麼這本《錯覺與和解》所展示的，或許便是「世界與錯覺和解」的一種可能性？

文：鄒傳仁

作者是資深讀書人、做書人和愛書人。

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