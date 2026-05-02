鍾華仁 - 遊戲的精神｜書識世界

2022年底，西西逝世後，遺稿由好友何福仁整理及安排出版，讓廣大讀者得以閱讀。其中「西西遺作」系列不知不覺已出版了8冊。看見台灣洪範書店於2019年出版的《我的玩具》有續作推出，筆者不勝欣喜。

《玩具和房子》

《玩具和房子》延續《我的玩具》的主題，圍繞西西收藏的玩具和日用品，生活氣息濃厚。西西寫物件，更寫它們背後的故事，細膩動人。如〈亨利吧〉，父親曾是球隊教練，西西因而愛上足球。小時候，她會跟父親到花墟球場，在場邊跑步，待球員練習完畢一起去茶樓。點滴回憶，成為製作微型屋「亨利吧」的契機。又如〈茱萸〉，家庭成員各有專屬的彩瓷飯碗，但隨着親人逝世、搬遷，「碗的主子還有誰會回來同桌吃飯？父母當然不可能了，其他的碗也漸漸失去了它們熟悉的溫暖的手」，令人感傷。

一些意想不到的物件，在西西眼中也可以是玩具。像〈把手〉，抽屜把手有藕片、棋盤等百變造型，教人眼界大開；又如〈童話〉，朋友贈送的意大利文繪本，收錄4篇故事，西西對照卡爾維諾編寫的200篇童話，「像尋寶遊戲」，自得其樂。

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有些文章與眾同樂，引領讀者體驗異地風情。如〈阿美許人〉，通過朋友送她的布娃娃和小冊子，道來阿美許族特殊的生活形態——社區互助互惠、摒棄電力、孩子接受8年教育後不升讀大學等。有些文章則如同博物誌，介紹珍奇的事物。

書中處處可見西西對萬物有情。如〈動物園〉從猴子玩具引起，介紹金絲猴、長臂猿等的習性，提出對相對理想的動物園的看法。〈夜遊園〉批評傳統動物園及遊人「虐囚」，指出動物的尊嚴與權益應受到尊重，表現對動物的關懷。

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西西對玩具同樣有獨特的見解，反對框框和教條。〈樹屋〉鼓勵大家動手做，玩大變身。〈填色〉提出不贊同讓兒童填色，認為會扼殺創意。因為熱愛玩具，西西尋根問底，甚至成為專家。如〈八十分〉，西西把Kewpie公仔細分為頭髮、五官、四肢、肚臍、膝蓋線等項目，細緻地評分，點出原版極高的製作水平。

西西說：「多作無益之事，得遣有涯之生。」閱讀本書，我們彷彿參與了西西所說積極的、有意思的遊戲。

文：鍾華仁

作者是資深出版人，與大家分享結合時事話題的好書。

本文標題原為〈遊戲的精神〉。

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