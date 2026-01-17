樂之 - 70載光陰鑄就詠春魂｜書識世界

17歲的蕭煜民，經人引薦來到葉問宗師在油麻地利達街的拳館——油麻地警署對面的一棟唐樓，即今日駿發花園所在地。沒有繁文縟節，初次見面，「封利是」、奉茶，便完成了拜師禮。沒有統一制服，方便運動即可。武館的門永遠敞開，既是信任，也因「師傅在館內」，宵小不敢造次。這一拜，便是70年的詠春情緣。

油麻地利達街的拳館、李鄭屋邨、青山道興業大廈、旺角愉輝大廈，再到後來的詠春體育會……這些熟悉的地名，不僅承載着香港的城市記憶，更銘刻着蕭師傅跟隨葉問宗師學拳的點點滴滴。「師傅傳授的不僅是招式與手法，更是武術背後深邃的哲學與做人的道理。」

跟隨蕭師傅的文字，能夠感受半個多世紀前的香港煙火氣，以及一代宗師葉問鮮活生動的身影。這不僅僅是一部武術家的自傳，更是一幅描繪師徒情誼與舊日香港風情的細膩畫卷。

在蕭師傅的記憶裏，與葉問相處最深的時光，竟不在拳館，而在遍布香港的茶樓。從油麻地「一定好」，到李鄭屋邨的「醉月樓」、「好運樓」，再到旺角「三喜」、「利苑」、「鳳如」，茗香氤氳中藏着師徒的日常。

「師傅經常在早上7點多到三喜茶樓，這間茶樓位於今日的皆旺商場，樓高3層，師傅喜歡坐在2樓。我們常常一起去飲茶的，還有梁相、陳德超和其他徒弟。飲茶時，大家天南地北，甚至還會學習一些功夫。」師傅飲茶時喜用茶盅，不愛用茶壺。「他習慣先倒掉第一輪的茶水，從第二輪開始才喝。至於茶葉，師傅必選普洱，而點心則以叉燒包為主，偶爾加點燒賣、蝦餃或牛肉。」

歲月如歌，詠春相伴70餘載。即將步入米壽之年的蕭師傅，謙遜地說自己的詠春之路何時終結「需要問天與地」。但字裏行間，那份對詠春刻骨銘心的熱愛與矢志不渝的傳承擔當，始終熾熱。

本書不僅是一位武術大師的生命印記，更是一部承載正宗詠春技藝與智慧的傳承寶典。它寫給蕭門弟子，寫給所有熱愛詠春的同好，更寫給後世——讓世界真正領略詠春拳術的博大精深與其背後生生不息的文化精神。

文：樂之

作者是文字工作者，在出版界打滾多年，對紙本書的油墨香情有獨鍾。

