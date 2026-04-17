歐本 - 街邊書店，偶遇「先賢」｜書識世界
更新時間：18:00 2026-04-17 HKT
發佈時間：18:00 2026-04-17 HKT
發佈時間：18:00 2026-04-17 HKT
傍晚收工，途徑油麻地中華書局，無意間瞥見櫥窗裏整整齊齊地擺着幾排書，封面是清一色的古人畫像，10幾本列在那裏，像一支沉默的隊伍，陣勢頗為壯觀。走近一看，原來是一套「中華先賢人物故事匯」。書不大，每本大概一兩百頁，拿在手裏很輕巧，像是專門為隨身攜帶設計的。
順手拿起一本《張騫》翻了起來，頗有一點驚喜，這哪是歷史書，分明是一部兩千多年前的中式「西部大冒險」。漢武帝時期，匈奴在北方搗亂，漢武帝聽說西邊有個大月氏國跟匈奴有仇，就想派人聯合他們，前後夾擊匈奴。這個任務落在一個叫張騫的年輕人身上。張騫出發沒多久，就被匈奴逮住了。匈奴單于沒殺他，反倒給他娶了匈奴女子，留他一住就是10年。可是，張騫心裏那根漢朝的「節杖」從沒放下，終於找到機會逃離匈奴，他一路翻沙漠走戈壁，終於找到了大月氏，但大月氏已經不想打仗了。張騫後來終於回到長安，出發時100多人，回來就剩他和嚮導兩人。張騫為了一個任務，在草原大漠闖蕩13年，險象環生卻不忘初心。這樣的故事，不比任何冒險小說差吧？
再翻其他幾本，《孔子》開篇不是「子曰詩云」，而是講他小時候怎麼擺弄禮器當遊戲、怎麼在母親的紡車聲裏讀書——一下子就把那個兩千多年前的聖人拉到了身邊；《鑒真》講鑒真東渡的故事，簡直是「6次出發，6次失敗，60多歲雙目失明還要繼續」的熱血傳奇……
15本書聚焦15位先賢，當中有思想家、政治家、文學家、科學家、軍事家、外交家——幾乎涵蓋中國歷史上最重要的領域。讀完這15本書，記住的不是年代、不是官銜，而是一個個活生生的人——孔子的執着，張騫的膽識，蔡倫的匠心，范仲淹的胸懷，林則徐的骨氣。他們的故事，值得好好讀一讀，也許會令你對中華文明有一個全新的認識。
文：歐本
作者是青年出版人，與讀者分享如何開卷有益。
延伸閱讀：
最Hit
長者裝修津貼2026｜「自住物業維修津貼」最高獲$80,000資助！入息+資產限額今年再上調 (附申請資格/津貼範圍)
2026-04-16 11:56 HKT
理大「年度十大科研與創新故事」 以創新應對全球挑戰 助力綠色低碳轉型與可持續發展
2026-04-16 07:30 HKT
沙田瀝源邨火警 200人疏散
5小時前
港人擬經租置計劃買90歲嫲嫲1人公屋「留俾家人」 網民2原因勸三思：用喺第二度好過
2026-04-16 16:55 HKT