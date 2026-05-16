《職場圍爐》 職場情緒大冒險的攻略本｜書識世界

從畢業成為職場新鮮人開始，直到退休，說工作佔去超過三分一的人生，絕非誇張。由古時日出而作、日入而息，到早年的朝九晚五，甚至現代的996、886、007（凌晨零時做到翌日零時、7天上班）等，乃至在家工作模式，隨着工時變長，在職場碰到難題和令人不快的境況也日漸增多，並化作無數牽動情緒起伏的壓力源……

《職場圍爐——辦公室情緒詞典》

無論你是剛入職場的新丁、老手，還是中層人員，甚至是大老闆，都難免會在辦公室中遇上各種情緒。這本由心理學科普平台「吾係心理學家」撰寫的《職場圍爐——辦公室情緒詞典》，可說是大家在職場心理戰中的指南，通過貼地文字輔以幽默風趣的插圖，拆解7種職場常見情緒——沮喪、孤單、憤怒、恐懼、無力感、厭惡、委屈，以及其衍生的47種困惱處境，希望讓大家可以「圍爐」吐吐苦水、舒一口氣，同時提供應對的小法門。

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譬如在第一章〈沮喪〉中，情境之一是普通打工仔由於無間斷地返工放工，心里那團火彷彿熄滅而產生的沮喪感。乍看之下，除了大無畏地辭職轉工，否則難以解脫。但作者告訴我們，自己的想法才是關鍵！正所謂「山不轉，路轉；路不轉，人轉」，心理學「認知行為治療」中的行為實驗設有一些小竅門，有助減輕這種沮喪感，包括在辦公時為一成不變的工作加設一些小改動，又或者找一位可信賴的前輩分享自己的想法。這些方法看似簡單和老生常談，但實際上的確足以協助我們紓解鬱結。

有人主張抑制情緒避免影響工作，作者則強調情緒是自然反應，不能以「解決問題」的模式來「處置」。情緒、思想、身體反應和行為，四者其實互扣關連，情緒會影響思想、行為、身體反應，反之亦然。或許我們應該把情緒視為一個溫度計，溫度有高低，卻沒有好壞、正負面之別，情緒只是每個人生活經驗的一部分，無關對錯。

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當我們能正視和有效地運用職場情緒的影響力，帶來的或許不止是微小改變，而是關乎個人成長。不懼怕認識和覺察自己的情緒，自然更有勇氣面對職場上的各項挑戰，繼而重新與自己、他人、世界連結，活得自在。

文：鍾華仁

作者是資深出版人，與大家分享結合時事話題的好書。

本文標題原為〈遊戲的精神〉。

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