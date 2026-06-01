芒種習俗｜ 《三國演義》「煮酒論英雄」、《紅樓夢》「餞花神」 原來與芒種相關｜星島教室

城市中體感最明顯的節氣，莫過於大寒與小暑，一冷一熱，能見亦能感。然而春夏之間，6月之際，芒種靜靜地來，對於不再農耕的城市人而言，或許不知芒種已至，亦不知其悄然離開。如今這「輕輕的來」、不為人知的節氣，古往今來仍有其深遠意義，稍加留心，便知其重要。

「芒種」由來

三華李 (圖片由作者提供)

作為二十四節氣中的第九個節氣，芒種亦是夏季的第三個節氣。從「芒種」二字可見，「芒」指大麥、小麥等有芒作物的成熟，其麥穗上的尖細刺針狀物，已表明農作物已進入收割期限；「種」則指穀、黍、稷等夏播作物的播種時機。這是既收割又播種的雙重忙碌期。從科學角度，芒種約於6月6日，既是仲夏開始，氣溫顯著升高，雨量充沛，氣候正好合適既收割又播種，此時是晚稻、黃豆等作物插秧播種的「分界點」，故農諺有云：「芒種不種，再種無用。」此時北方收麥，南方種稻，南北皆忙於耕種，所以又謂「芒種」與「忙種」諧音，這不僅是語言上的巧合，更是勞動強度的真實寫照。所謂「芒種忙，忙着種」，也說明農人順應天時，踏實辛勤。

依時而食

古人法象天地，依時而食。此時北方流行吃麥飯、製作新麵；南方則品嘗青李與糭子，而長江中下游地區的生活最為雅致。此時雨水豐沛，正值梅雨季。南方梅子成熟，古人遂有「煮梅」的習俗，通過鹽水浸泡或糖煮去除酸澀，製成消暑飲品或蜜餞。廣為人知的是《三國演義》中的「青梅煮酒論英雄」。無論談天下事論英雄，亦只尋一份閒情，嚐杯梅酒，亦十分合時，是故宋代謝逸在〈望江南〉中寫道：「謾摘青梅嘗煮酒，旋煎白雪試新茶。」

談到飲食，上一輩香港人會吃「三華李」，而今天我們在芒種最常記起的，是文化遺產——涼茶，「祛濕」養生。五花茶、廿四味、薏仁湯等，仍是香港人應對「悶熱、身熱、情緒急躁」的首選。

送/餞花神

芒種風光不止在餐桌，雨景亦值得玩味。蘇軾曾道：「不趁青梅嘗煮酒，要看細雨熟黃梅。」待梅成熟時，不忘觀雨。而細雨灑落之際，正好是花落之時，故富含浪漫色彩的習俗「送花神」或「餞花神」就在芒種前後。芒種過後，群芳凋零，花神退位，此時須舉行儀式感謝花神在春季的眷顧，並祈求來年再次降臨。

《紅樓夢》第二十七回中，曹雪芹對芒種「餞花神」有極細膩的描寫：大觀園內的女孩們用花瓣與柳條編織成轎馬，或用彩色絲綢繫在花枝上，象徵對花神的送別。另一邊廂，林黛玉在芒種的葬花，又把這一習俗昇華，表現對生命脆弱與孤高的深刻體悟。如今中國一些地方仍保有「送花神」習俗，像河南洛陽市於6月便有「送花神」、「收種」、「安苗」、「煮梅」等活動，讓市內孩子研習相關文化。「送花神」標誌着春季落幕及盛夏開展，也體現古人對「時光消逝」不悲觀，而懷有期盼與感恩。

詩畫「芒」不了

明代大師陳洪綬的《調梅圖》 (圖片由作者提供)

除雨景、花景外，農人耕種的人景亦美。陸游在〈時雨〉中寫道：「時雨及芒種，四野皆插秧。家家麥飯美，處處菱歌長。」描繪了農人趁雨插秧，家家戶戶吃着新麥飯，歌聲在野外迴盪的喜悅。談起芒種的人文畫，不得不提明代大師陳洪綬的《調梅圖》，描繪婦人端坐石凳、侍女在火爐旁調製梅子的情景；還有陳枚《耕織圖》中的〈插秧〉，描繪了「槐夏麥秋」的好天氣，農人在水滿平川的田間忙碌，畫面設色清麗，人物生動。節氣從天文而來，到田野的忙碌，走進畫卷上的優雅，文化處處又豈止一個容貌？

芒種與其他節氣一樣，起源於周代，成形於秦漢，它不僅是一個農事時間點，更蘊含着一種關於「不誤農時」與「不時不食」的文化。當代城市生活與農家一樣忙碌，但人始終不能忽視自然的變化，以及身體對其感應。古人忙種，不忘忙裏貪閒；如今芒種又至，不如你我都一啖李子，一呷涼茶，吃些時令，調理身子，感受生命的節奏，與大地脈搏同步。

延伸閱讀：STEAM｜睇《尋秦記》學科學 破解「滴血驗親」千古迷思｜星島教室

冷知識 BOX：青梅煮酒

青梅汁 (新華社圖片)

「青梅煮酒」常被誤為同鍋烹調，其實只是同時「並置」餐桌上的文化意象。所謂「煮酒」，是將米酒加熱揮發雜醇油，使酒體更圓潤；「煮梅」則是為了去毒，透過熱處理或鹽漬，去除芒種青梅的酸澀與微毒（苦杏仁苷）。

在悶熱的芒種，溫酒與梅子並陳，酒能行氣，梅能生津，醇香與酸斂在味蕾間達至平衡。這場「論英雄」的名場面，非單純飲食，而是古人巧妙運用科學知識，將時令食材轉化為生活享受的飲食美學。這一「並置」不僅是養生智慧，更體現了古人「不時不食」的深厚文化底蘊。

延伸閱讀：顛覆健康認知 重塑食物金字塔 「原型食物」有幾重要？｜星島教室

歷史充電站：「換工」互助

在早期香港農業社會，芒種是圍村的大日子。據David Faure（科大衛）《The Structure of Chinese Rural Society》研究，新界宗族在農曆五至六月面臨極高的動員緊逼性，因第一季早稻收割後必須立即為晚稻插秧，稍有延誤便會減產。這種時間重疊要求鄉村維持高度的人口凝聚力以應對勞力需求。

為解決勞力短缺，民間發展出「換工」制度（Exchange of Labour）。這是一種不涉及現金、基於信用與互惠的義務勞動，農民彼此幫工以迅速完成收割與插秧。這種模式不僅是生產上的互助，更體現了傳統圍村社會深厚的人情互動精神。

本欄逢周一刊出，由教育評議會邀請資深中小學教師及校長撰寫。

文章以生動有趣的方式，透過中國節氣氣候、各地風土民情及歷史人物故事，帶領讀者探索中國文化與歷史的奧妙。

文：風采中學（教育評議會主辦）圖書館主任及文學科科主任程志森

本文標題原為〈芒種〉。

誠邀大家做問卷調查，話俾我哋知你對《星島教育》有咩意見！連結：>>按此<<

