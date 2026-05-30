STEAM｜睇《尋秦記》學科學 破解「滴血驗親」千古迷思｜星島教室

最近《尋秦記》電影版上映，電視台亦在深夜時段重播這部經典神劇。劇中從現代穿越回到戰國時代的主角項少龍，憑着超強的「理科常識」和現代智慧解決不少難題，如秦國王子嬴政的血統受質疑，群臣要求「滴血驗親」，項少龍便暗中利用科學輕易操控血液相融相斥結果，令嬴政坐穩太子之位！究竟「滴血驗親」有沒有科學根據？把血滴進水裏，細胞會發生甚麼奇妙變化？今天，就讓我們一起拆解這場跨越千年的科學大騙局！

古代血緣驗證法

滴血驗親有沒有科學根據？

在沒有顯微鏡、沒有高科技，更不懂甚麼是「DNA」的古代，古人對人體認識其實十分有限。不過，他們有一個很根深柢固的觀念，叫做「血脈相連」。古人認為，既然小朋友是爸爸媽媽生出來的，大家的血液裏一定藏着某種神奇的「聯繫密碼」！

根據宋代的「法醫學鼻祖」宋慈寫的一本書籍《洗冤集錄》中記載，古代主要有兩種驗證血緣關係的方法：

滴骨法：把活人的血滴在死者的骸骨上。如果血能滲進骨頭裏，就代表有血緣關係。

合血法：也就是古裝劇最常見的「滴血驗親」。把兩人的血，同時滴進一隻裝滿清水的碗裏。如果兩滴血在水裏完美融合在一起，就是親生骨肉；如果它們互相排斥，凝結成兩個獨立分開的血滴，就代表沒有血緣關係。

聽起來好像很有道理吧？可是古人對這套方法深信不疑呢！但如果我們把這套方法搬到現代的科學實驗室進行測試，出來的結果絕對會讓古人崩潰大叫！

「紅血球」作祟

如果想拆解滴血驗親，就要先了解血液的特性。示意圖

要破解這個迷思，我們首先要認識血液。如果用顯微鏡放大來看，血液裏充滿了無數粒像紅色小扁豆一樣的東西，我們稱之為「紅血球」。你可以把紅血球想像成一個個裝着微鹹水分和紅色顏料的「小水球」。

古人「滴血驗親」，通常是把血滴進一碗清水中。這時候，奇妙的物理現象就發生了！因為紅血球裏是微鹹的，而外面的清水沒有鹽分，便會發生「滲透作用」。水分子會從低濃度溶液（清水）流向高濃度溶液（紅血球內部），於是水分子便會瘋狂地從四方八面湧入紅血球裏。

結果怎樣？紅血球就像一個不斷被充水的水球，最後承受不住壓力，「砰」一聲撐破了！內裏的紅色物質流出來，把整碗水染成紅色。也就是說，無論你是親生父子，還是兩個完全不認識的陌生人，只要把血滴進清水裏，所有人的紅血球都會破裂並混在一起，血液相融，根本無法證明兩人之間是否存在血緣關係。

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「加料」大騙局

聰明的你可能會問：「既然在清水中血液一定會相融，那為甚麼古代還會有『滴血不相融』的案例呢？」其實，這全是因為「水質」和「人為作弊」！古代沒有純淨水，平時用的井水含大量礦物質，本身就容易令血液產生沉澱。更可怕的是，有心人還會在水裏偷偷「加料」來操控結果。

在《尋秦記》和內地另一部經典劇集《甄嬛傳》中，主角們都遇過這種化學騙局。只要在水裏加入不同粉末，就能像變魔術一樣改變結果：

血「相融」︰加入明礬

明礬就像一種超級膠水，只要加進水裏，不管兩人有沒有血緣關係，血液都會快速黏合在一起，看似「完美交融」。

血「不相融」︰加入醋酸

血液一旦遇到酸性物質，就像《尋秦記》中加入了醋酸，就會立刻結成硬塊並沉澱下來。這樣一來，本應相融的血也會變成互相排斥的血塊。

事實上，在清代成書的《律例館校正洗冤錄》便有就「滴血驗親」一說作更正，「但生血見鹽醋則無不凝者；故有以鹽醋先擦器皿，作奸矇混。凡驗滴血時，先將所用之器當面洗淨，或於店舖特取新器，則其奸自破矣。」

由此可見，隨着時間的推移及民間智慧的發展，古人亦找到「滴血驗親」的局限性。時至今天，科學更使我們明白到古人以為血液相融是「血脈相連」，實際上只是受水質影響的化學魔術，這套古代法證技術根本是不準確的偽科學！

科學求真精神

DNA是可靠的驗親方式。示意圖

古代因為缺乏科學知識，才會發明出「滴血驗親」這種方法。到了現代，我們有了準確的「DNA測試」，就像比對每個人獨一無二的遺傳條碼一樣，這才是真正科學的驗親方法！

《尋秦記》的故事告訴我們：眼見不一定為實。學習STEAM最重要的，就是保持好奇心，用科學知識去尋找真相。下次在電視看到古人又要「滴血驗親」時，你就可以自豪地跟家人說：「哈哈，那是假的，這只是一場細胞、水質和化學物質的魔術！」

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小思考，大智慧

既然「滴血驗親」不可靠，你知道現代法證專家是用甚麼科學方法來準確驗證親子關係嗎？除了抽血，還可以從我們身體的哪裏收集樣本？ 文章提到，紅血球放進「清水」裏會因為「滲透作用」而吸水脹破。試回想一下，當我們在醫院「吊鹽水」（靜脈滴注）時，為甚麼醫生使用的是含有特定鹽分的「生理鹽水」，而不是把純淨的蒸餾水直接輸入我們的血管裏呢？

參考答案

現代科學家會使用「DNA鑑定技術」。DNA就像每個人獨一無二的遺傳條碼。除了抽血，我們還可以透過收集口腔內側的細胞（用棉花棒輕輕刮一刮）、帶有毛囊的頭髮，甚至口水來提取DNA，準確率高達99.99%！ 如果醫生把純水直接注入血管，由於紅血球內部的濃度遠高於純水，水分就會大量湧入紅血球，最終令紅血球承受不住水壓而脹破，造成生命危險。因此，醫生必須使用「生理鹽水」。這是因為生理鹽水的濃度與我們人體細胞內的濃度一致（等滲溶液）。在這種狀態下，紅血球內外的水分進出會保持穩定的平衡，安全地在血管中運作。

本欄逢周四刊登，由教育評議會邀請資深中小學老師、校長及大學講師撰稿，旨在為學生提供多元化的STEAM學習材料，引發學生探求知識的興趣，將學習融入生活，培養學生的世界觀、敏銳的觸覺、積極學習的態度。

文：香港道教聯合會圓玄學院第三中學STEAM統籌主任陳恩鴻

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