顛覆健康認知 重塑食物金字塔 「原型食物」有幾重要？｜星島教室

今年1 月，美國衞生與公眾服務部（HHS）及農業部（USDA）聯合發布了劃時代的2025至2030年《美國膳食指南》，從根本上顛覆了過往「食物金字塔」的營養建議順序。這次「歷史性重置」是深遠的政策改革，推崇返樸歸真：建立以「原型食物」（Real Food）為基礎的整體性飲食框架。此舉標誌着美國公共營養政策由過去偏重「主要營養素（碳水化合物、蛋白質、脂肪）比例」，轉向「食物品質與加工程度」。

健康危機與舊指南局限

食物建議具體變革

新指南的出台，旨在應對美國日益嚴峻，且代價高昂的健康挑戰。官方數據（https://realfood.gov）顯示令人憂心的現象：高達5成美國成年人已處於糖尿病前期或確診為糖尿病；超過7成的成年人至少罹患一種慢性疾病，而其治療費用佔美國約9成的醫療保健支出。另外，絕大多數慢性病與不良的飲食習慣、生活形態密不可分。飲食引發的健康問題造成巨大醫療與經濟負擔。

官方網站指，自1992年起沿用多年的「食物金字塔」，作為全球營養指標，但其局限性日益明顯。該指標曾以「多樣、適度、比例」作原則，建議以穀物為飲食基礎（每日6至11份），並將脂肪與甜食置於金字塔頂端，建議「少量使用」。然而後續科學研究指出其潛在缺陷，例如：

碳水化合物模糊建議

過度強調碳水化合物的總量，卻未能有效區分富含纖維的全穀物與易導致血糖劇烈波動的精製穀物，這可能在無形中鼓勵人們過量攝取精製碳水化合物。

混淆脂肪好壞

將所有脂肪歸為一類，建議「少量使用」，這樣過度簡化，忽視了「單元不飽和脂肪」與「多元不飽和脂肪」等健康脂肪對心血管的保護作用，與現代營養學強調脂肪品質背道而馳。

面對嚴峻的健康挑戰與過時的健康指南，新指南目標明確：「從頭開始，用標準的科學和常識重建正確的飲食標準」。

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「倒金字塔」倡原型食物

新指南的核心理念是「吃原型食物」（Eat Real Food），並將原型食物定義為「完整、營養密集且天然存在的食物」，如：原個水果、未加工的肉類、五穀，並將其重新置於健康飲食的重心。指南明確指出，「健康始於你的餐盤，而非藥櫃」。即健康飲食可以減少營養補充品及藥物攝取，從僅關注卡路里與主要營養素攝入量的「營養素取向」，到重視「食物品質、來源與加工程度」的飲食哲學轉變。



該理念的視覺呈現雖仍借用金字塔，但食物攝取比例與重點已與1992年的食物金字塔「倒置」。蛋白質、健康脂肪、蔬菜和水果共同置於更為顯眼的位置，視覺上更有分量；而全穀物則分量減少，置於次要位置，視覺上的巨大反差，傳遞出強烈的飲食重點轉變。

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科學基礎與個人化

2025至2030年《美國膳食指南》以「現代營養科學」為本，為不同年齡、性別、活動水平及特殊健康狀況（如孕婦、慢性病患者）提供量身定制的飲食建議，鼓勵人們根據自身情況選擇「適合自己的分量」，突破「群體指南」，成為「個人化策略」。例如孕婦須攝取較多燕麥、蛋黃、菠菜等富含葉酸的天然食物，促進寶寶腦部發展。

反思健康飲食習慣

這場「餐盤大革命」提倡原型食物、健康脂肪和高品質蛋白質，同時嚴厲警告加工食品與精製碳水化合物的禍害。新的「倒金字塔」飲食建議，代表了美國營養政策從過去概括分量及比例建議，轉移關注「原型食物」，以及其品質、來源和營養密度。這一大膽的改革，旨在應對日益嚴重的健康危機，並重新將飲食定位為通往健康的基石。這份指南的影響力勢必超越國界，引發全球對健康飲食的反思與討論。

小思考，大智慧

2025至2030年新版飲食指南最核心、最關鍵的建議是甚麼？ 如果飲食與慢性病高度相關，為何社會仍大量銷售「超加工食品」？

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參考答案

「 吃原型食物」，也就是指完整、營養密集且加工程度最低的天然食物。 可能基於便利性、商業利益、個人選擇自由、教育不足等原因，導致商家大量生產「超加工食品」。

本欄逢周四刊登，由教育評議會邀請資深中小學老師、校長及大學講師撰稿，旨在為學生提供多元化的STEAM學習材料，引發學生探求知識的興趣，將學習融入生活，培養學生的世界觀、敏銳的觸覺、積極學習的態度。

文：中華基督教會銘賢書院校長陳美儀

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