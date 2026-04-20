穀雨2026｜穀雨風俗/史事介紹 這個時節原來與倉頡相關｜星島教室

如果春夏秋冬是一齣四幕劇，「穀雨」一定是扮演着替春天謝幕，並介紹夏天隆重登場的角色。大家可能有所不知，穀雨竟然與倉頡有關！如果想知道這個時節的飲食、風俗，甚至歷史趣事，就要看下文了！

雨生百穀

倉頡

4月20日有甚麼特別？這天正是春天的最後一天！中國民間智慧實在有意思，二十四節氣中的「穀雨」就是春季的最後一個節氣，代表寒潮結束、夏日鄰近。古人有云︰「雨生百穀」，即是「雨水增多有利於穀類農作物生長」的意思。

與倉頡有關？

穀雨為甚麼與倉頡有關？話說文字未發明之前，人們只是透過打繩結來幫助記憶，但因日長事多，繩結始終支援不了。某一天，倉頡看到獵人憑不同動物腳印的形狀，判斷前方可能是甚麼樣的動物，就恍然大悟了。他於是想到可以用不同形狀的工具，來表達不同物品的樣貌。

倉頡按這思路努力發明文字，善行感動了上天並得到上天答允為他實現一個心願。碰巧當時百姓正遭旱災之苦，缺水缺糧，倉頡於是祈求上天停止該場旱災。上天果然立刻降起了一場「穀子雨」，「穀雨」這名稱就這樣出現了。

採茶最好時機

你又知不知道這時節的重要活動是甚麼呢？原來是採茶！

「穀雨」期間採收的茶葉，就叫「榖雨茶」！無論是品茶專家或是文學家，都對「穀雨茶」有一定的推崇。明代許次紓品茶最棒，他在《茶疏．採摘》中提到：「清明穀雨，摘茶之候也。清明太早，立夏太遲，穀雨前後，其時適中」，明確指出「清明」與「穀雨」是茶葉採製的最佳節候。清代文豪鄭板橋的〈穀雨〉詩更直截了當，其中兩句——「正好清明連穀雨，一杯香茗坐其間。」描畫了懂得品茶的風雅之人，都注意到穀雨期間的茶是最香的。

「穀雨茶」及 「走穀雨」

穀雨的茶葉分一芽一嫩葉及一芽兩嫩葉兩種。前者的茶葉泡在水裏像展開旌旗的古槍，故被稱為「旗槍」；後者泡起來像雀類的舌頭，因此被稱為「雀舌」。兩種同為一年之中的佳品。穀雨茶擁有上品茶的美譽，甚至有人傳言飲用採於早上夠純正的穀雨茶，能讓死人復活！

古人在穀雨這天亦有「走穀雨」風俗，即指青年女子可以外出探望親友或到野外「踩青」，既可欣賞大自然，又可以強身健體，甚至可以碰碰姻緣，認識未來的如意郎君。但是在今天的香港，少女們千萬別選擇這個時候來遠足，因為香港的春天與內陸氣候不一，香港4月經常潮濕有霧、山路不平兼鬆軟，容易失足發生意外；再者，原來榖雨時節都不宜「出大汗」，以免耗損人體的陽氣，未必有益。

冷知識BOX：冷飲忍一忍

穀雨時節須注意飲食。雨水多，濕氣重，人容易「濕邪」，因而出現脹氣、水腫、食欲不佳、排便濕軟等情況。諺語有云︰「穀雨夏未到，冷飲莫先行」；別以為此時氣溫已高達25至28度就來杯冷飲，原來這樣會引致脾胃及腹部不適的。「袪濕健脾」的食物才是這個時節的良伴，大家可以多選擇黑豆（有助利水消腫）、山藥（改善腸胃機能）及薏仁（幫助排出濕氣）；減少吃高蛋白質、高熱量的食物，才有助循環和消化。

歷史充電站：穀雨鐘

新華社圖片

唐代貞觀八年（634年），唐太宗命工匠鑄造十二口銅鐘，代表二十四節氣，每逢節氣交替即鳴鐘應和。其中一口「穀雨鐘」鑄有雲雷紋與稻穗圖案，每當穀雨日鳴鐘時，百官須同時朗誦《勸農詔》。這個儀式被日本遣唐使記錄於有關日本古代官方禮儀的文獻上，成為中日農政交流的重要物證。

本欄逢周一刊出，由教育評議會邀請資深中小學教師及校長撰寫。

文章以生動有趣的方式，透過中國節氣氣候、各地風土民情及歷史人物故事，帶領讀者探索中國文化與歷史的奧妙。

文：聖馬可中學校長陳思茵

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