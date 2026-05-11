《漢會信札》 從華文信札看早期香港史｜開卷樂

香港開埠初年歷史研究者林準祥，在機緣巧合下獲得極珍貴的研究材料《漢會信札》——一部以華人自身視角記錄的傳道者走訪紀錄，是香港最早期的華文信札。《漢會信札》填補了許多現代學者研究香港史時缺失的華人視角，帶領讀者一步步走向歷史根源。

《漢會信札》

《香港1851：華人宣道者的足跡》逾19萬字，收錄200多幅插圖。林準祥依照新的原始資料《漢會信札》糾正資訊，重構1851年間涉及150名傳教士、18個教會的歷史。研究的一大挑戰在於辨別和更正地方譯名及傳教士的中文譯名，因譯名寫法不一，以往學者容易把同一位傳教士的多個譯名誤認成不同人，導致錯誤解讀。

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《漢會信札》的走訪紀錄，亦為後世補充了許多九龍半島的珍貴資料。現今太子的界限街，是名副其實因租地邊界而命名的街道。第二次鴉片戰爭結束後，清朝戰敗，九龍半島被英國管治。中英雙方協商以衙前廊及衙右頭以南作為起點，昂船洲為終點，劃分一條界限街。當時英軍曾標誌九龍半島為「山岡不毛之地」。但根據《漢會信札》，當時九龍並非荒蕪，而是充滿生活痕跡：土瓜灣一帶有肥沃農地，是華人宣道者最常造訪之處；尖沙圍（即今北京道至廣東道）及尖沙頭（即今訊號山）附近店舖林立。通過華人宣道者的紀錄，九龍半島「不毛之地」的污名終能「沉冤得雪」。

書中亦藏着不少香港地名冷知識。以旺角為例，其英文名稱為何是「Mong Kok」而不是「Wong Kok」呢？其實現今旺角，於清朝實為兩個地方：「芒角」和「芒閣」，分別是旺角碼頭及旺角內陸地區。兩個地名粵音相近，英文解譯作「Mong Kok」，英文譯名混淆了後人對兩地的認知。故此，芒角和芒閣合稱為旺角。

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林準祥認為言語差異成為現今梳理開埠歷史的最大阻礙，因洋人對香港地的稱呼無法代表華人角度的看法，且早期華人階層學習外文機會少，以外文命名更容易混淆民眾，因而與真實的歷史產生隔閡。這份珍貴的《漢會信札》，確實為我們了解香港史補上重要的一筆。

香港電台文教組節目《開卷樂》逢周六晚上8時30分至9時，港台第二台播出。

本文標題原為〈從華文信札看早期香港史〉。

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