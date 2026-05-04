6作家合撰《人間異冊》 妖怪也有溫度｜開卷樂

短篇小說集《人間異冊》是繼《背脊向天》後，以同樣配置、不同作家班底合撰的第二部曲。麥樹堅、譚穎詩、趙曉彤、徐焯賢、李日康、余婉蘭6位香港作家，以「鬼神妖怪」書寫香港地景，展現了他們對妖怪的獨特切入點。

反映在地集體意識

《人間異冊》的首三篇作品，包括〈狐狸峽〉、〈家窖〉、〈翠屏〉，均以香港公共屋邨為背景。屋邨歷史悠久，且人口稠密，常在都市傳說中被想像成「異空間」，如〈狐狸峽〉中不存在的樓層。（作者提供）

麥樹堅的作品〈狐狸峽〉，以昔稱狐狸峽的荃灣和宜合為背景，描繪由動植物演化而成的妖怪世界。作品打破傳統成見，筆下的狐狸精並非妖艷女性，而是陽剛、粗魯的「胡大哥」。這位統領角色形象強悍，為被逼上絕路的本土動物發聲。

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作者在閱讀《閱微草堂筆記》時發現，由狐狸幻化而成的妖怪，性別都難以界定，有些從氣魄上甚至顯得具有雄風，並非所有狐狸精都是常人認為的陰柔和妖媚。

除了性別規範的突破，〈狐狸峽〉亦模糊了善惡的絕對界線。妖怪不再是單純的邪惡化身，而是與人類一樣擁有自主意識、正邪並存。在爭取公義的過程中，他們亦有自私與傷害他人的時候。妖怪的角色更立體之餘，也更能令讀者感受到妖怪與人一樣，有血有肉。

徐焯賢寫的〈蒸發〉，以經歷多次婚姻的老人與女偵探為主軸，風格偏向偵探推理。故事通過對話拆解案情，並揭露對話者與案件的關聯。故事另一精妙的安排，在於角色的命名。除女偵探及3位女角有單名，其餘角色皆無姓名。

此外，故事引入「返老還童」的燈塔水母，4位女角的關係，像是前世今生般如幻似真地交織，就像燈塔水母，把同一個生命不斷延續輪迴，展現了〈蒸發〉的神怪之處。

《人間異冊》的首三篇作品，包括〈狐狸峽〉、〈家窖〉、〈翠屏〉，均以香港公共屋邨為背景。屋邨歷史悠久，且人口稠密，常在都市傳說中被想像成「異空間」，如〈狐狸峽〉中不存在的樓層。

都市傳說未必為真，但它反映着真實的在地集體意識——這是由不同輩份、居住在不同地區的人建立而成的。雖然靈異元素令人恐懼，但眾人圍繞着這個話題展開討論，也會因熟悉的共同感受而拉近距離。

香港電台文教組節目《開卷樂》逢周六晚上8時30分至9時，港台第二台播出。

原文標題為〈妖怪除了恐怖，也有其獨特的溫度〉。

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