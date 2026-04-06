此塘不同彼塘——為何九龍區地名不乏「塘」字？｜語文探驪

說起「塘」，不少人腦海中首先浮現的大多是水塘、池塘、魚塘等與淡水相關的景象；然而你可曾留意，在九龍區的地名之中，其實不乏「塘」字，如九龍塘、觀塘、油塘。但細想之下，這些地方名稱似乎與一般所理解的水塘、池塘不相涉。究竟此「塘」是否即彼「塘」？

「塘」與「唐」有相通處

為何九龍區的地名不乏「塘」字？資料圖片

追溯字源，漢代許慎《說文解字》並未收錄「塘」字，只見「唐」，釋為「大言也」。其義本與言辭宏大相關，後引申出「大」之意，如《論衡．正說》云：「唐之為言『蕩蕩』也。」及至後世，「塘」字出現，清代段玉裁《說文解字注》已補充及：「凡陂塘字古皆作『唐』，取虛而多受之意。〈阜部〉曰：『隄，唐也。』」可見「塘」與「唐」本有相通之處，其義在於築堤圍水，使之空虛而能容納。換言之，「塘」本義重在堤防與圍築。

然而，我們閱讀傳統文獻時，因所見多為中原地區的生活圖景，故當中提及的「塘」往往與中原一帶農耕社會相關，多指蓄積淡水之堤塘，所以一些詞彙如荷塘、魚塘、泥塘等因而出現。久而久之，「塘」在一般語感中便與淡水池沼緊密相連，形成一種既定印象。

在香港，情況則有所不同，結合香港早期的海岸地貌與經濟活動來看，九龍塘與觀塘一帶，昔日毗鄰海灣，人們在海濱築堤圍海，形成鹽田，用以引入海水曬鹽。所謂「塘」，正是指這類圍築而成、可蓄水之場所。它們所儲存的並非淡水，而是海水；其用途亦非農田灌溉，而是鹽業生產。至於油塘，相傳亦曾築堤圍海，主要作修船、造船之用，與海事活動密切相關。由此可見，九龍區地名中的「塘」，更多體現的是沿海居民因應自然環境而進行的圍海開發與產業經營。

從語義觀察，「塘」的核心概念在於「築堤圍水」，而非水質或鹹淡之別。無論是中原地區的淡水魚塘，抑或香港沿海的鹽田與船塢，共通點皆在於人工圍築，使水得以停蓄。因此，香港地名所用之「塘」，與其本義並無顯著差異；只是因地理環境與經濟形態不同，未易為人所聯想罷了。

文：香港中文大學社會科學院二年級學生黃樂恩

本欄由修讀香港中文大學「大學中文一」的學生撰寫，旨在探討日常生活中有趣的語文現象。

本文標題原為〈此塘不同彼塘——論九龍區地名中的「塘」〉。

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