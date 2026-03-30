親子育兒｜在「不確定」中學習 反而能啟發思維｜苗想teen開

我們從小被教導，要追求確定、清晰和正確答案。考試要有標準答案，做事要有清晰路線。但真正的成長，是在不確定之中開始。近年越來越多教育與神經科學研究指出：不確定，其實是思考與學習的引擎。

面對「不確定」 反而促進思考

「不確定」能啟發孩子思考。示意圖

當一個人面對不確定時，大腦並不會停止運作，反而會變得更活躍。人會開始好奇、探索不同可能性，也會變得更有彈性去調整想法。相反，當一切答案都已經確定，人往往反而停止思考，只是機械式地執行。換句話說，不確定並不是問題，而是思考開始的地方。

我的兒子小學時成績一向不俗，但升上中學後，他開始變得懶散，結果在一次期考中，他的成績出現「滑鐵盧」。令人意外的是，那次失敗反而成為一個轉捩點。兒子第一次真正感受到：原來學習的結果，是與自己的投入程度直接相關，成績並不是老師或父母可以「替他完成」的事情。那次失敗帶來的，不止是成績的教訓，更是一種人格上的轉變。

很多時候，大人太急於替孩子清除不確定性：設計好每一條升學路線，甚至預先規劃好未來職業。看似是幫助，實際卻可能剝奪了孩子學習面對不確定的機會，但人生本來就充滿不確定。真正重要的能力，不是永遠不犯錯，而是在不確定之中仍然能思考、調整和前行。

心理學有個概念叫「Productive struggle」，意思是「有建設性的掙扎」。當一個人面對困惑與不理解，但仍然願意停留其中，慢慢摸索答案，這正是深度學習開始的時候。相反，如果每一個問題都立即用搜尋引擎找到答案，每一個困難都由父母或老師提前解決，孩子很容易失去思考的耐性與探索的能力。

在今天這個資訊極度快速的時代，答案越來越容易得到，但真正的思考卻越來越稀缺。創意、判斷力與成熟的人格，往往都是在不確定之中慢慢形成的。一段摸索的時間，未必是壞事，這可能正是孩子開始建立自我、學習承擔和培養韌性的時刻。

教育不止是教孩子如何找到答案，更重要的是，教他們如何在還沒有答案的時候，仍然保持好奇、勇氣與思考。因為很多時候，人真正長大的那一刻，正是在不確定之中。

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文：苗延琼

作者為私人執業精神科專科醫生，育有兩子。

本文標題原為〈不確定，其實是成長的老師〉。

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