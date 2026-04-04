中史｜十三朝古都︰西安 為何歷史地位超然？｜星島教室

陝西省，簡稱「陝」或「秦」，內陸省份，省會西安。《春秋公羊傳》記曰︰「自陝而東者，周公主之；自陝而西者，召公主之。」可知西周時以陝原為界，陝西本指陝原以西土地。陝西以生產總值計，雖非前列，但以歷史價值論，絕對是名列前茅！

古代中國中心︰京畿之地

夏曾佑《中國古代史》謂：「中國之教，得孔子而後立；中國之政，得秦皇而後行；中國之境，得漢武而後定。三者皆中國之所以為中國也。」孔子、秦始皇與漢武帝均赫赫有名，相信大家都認識他們，但很少人知道，秦皇、漢武祖籍陝西。陝西曾經是「京畿要地」，這個「中心」配合今日陝西境內中國中心的「大地原點」。既是一種偶然，也冥冥中有其意義！

《論語．八佾》中孔子有言：「周監於二代，郁郁乎文哉，吾從周。」對於周朝禮制，孔子有很高評價。周代的鎬京——中國最早被稱為「京」的都城，就在今陝西西安西南。到秦皇「掃六合」，統一天下，統一文字與度量衡，建立中國第一個中央集權帝國，秦代便定都咸陽，地點亦在今陝西西安附近。正如史家所評「漢大綱正，唐萬目舉」，漢與唐為中國古代鼎盛時代，均定都長安，今陝西西安。

西安是十三朝古都，這個城市不僅是政治中心，也是當時「絲綢之路」的東方起點，造就世界級的經濟、文化和國際交往。而兩次出使西域促進東西方文明交流、「絲綢之路的開拓者」張騫也是陝西城固人。陝西曾經是「京畿」要地，是「中國的中心」，這個不能忽略。

今日中國中心︰大地原點

新中國成立初期，我國曾沿用蘇聯大地座標系統，建立國家統一的「1954北京座標系」，以位於列寧格勒普爾科夫天文台為「原點」，距北京11000多公里。1975年起，中國國家測繪總局認真考察；1978年定中華人民共和國「大地原點」為位於陝西省咸陽市涇陽縣永樂鎮北流村，後又稱為「1980西安座標系」。陝西也就成為了擁有中國官方認可、擁有「中國中心」的省份。而中國擁有自己的「大地原點」，也是一種獨立自強的標記，在歷史上亦別具意義。

世界第八大奇蹟︰兵馬俑

陝西亦見證了中國多個傳奇，如西漢武帝時在長安，今陝西西安建「石渠閣」，收藏典籍，是中國最早的皇家圖書館。當然最為有名的「地標」當數「兵馬俑」。先秦時代每以活人、活物殉葬，秦朝時以陶器取代，建成「兵馬俑」。至今已發現多個主要陪葬坑，已出土陶俑、陶馬、戰車、兵器無數，其規模之大，震驚世界。

法國前總統希拉克曾言：「世界上有七大奇蹟，秦俑的發現可以說是第八大奇蹟。不看金字塔不算真正到過埃及，不看兵馬俑不算真正到過中國。」

新加坡前總理李光耀亦評價：「兵馬俑讓世界重新認識中華文明的輝煌，它屬於全人類。」這個陝西地標至今仍為民族自豪。

歷史的見證︰為中國奠基

雖然秦漢以後，宋明以降，沿海城市的地位日益提升，但陝西依然在歷史舞台上有其重要價值，例如近代史中有名的「西安事變」就發生在陝西。1936年12月，張學良、楊虎城在西安扣留蔣介石，以「兵諫」方式要求停止內戰、一致抗日。最終蔣介石接受「停止剿共、聯共抗日」等主張。「西安事變」促使國共合作，一同抗日，為抗戰勝利奠定重要基礎。

又如陝西北邊延安為共產黨重要根據地，有「紅色首都」之稱。延安地處陝北，溝壑縱橫，易守難攻，為長征後紅軍提供了相對安全穩定的立足點，對於最後贏得內戰，建立政權。從這些層面看，陝西亦是歷史的見證人。如果不是在陝西土地上發生的這些歷史要事，今日的中國也許不再一樣。

從上可見，陝西的「中心」地位不能忽視，作為歷史的見證，文物大省，寶藏豐富，值得我們多加留意，認真細味！

歷史思與行

如果明、清兩代建都於陝西西安，國祚會有何不同？ 有評論指，陝西是「文物第一大省」，歷史文物蘊藏極豐富，你認為這對於當地社會文化有何影響？

冷知識BOX - 十三朝古都︰西安

大雁塔

陝西西安又被稱為「十三朝古都」。建都分別是：西周、秦、西漢、新朝、東漢、西晉、前趙、前秦、後秦、西魏、北周、隋、唐。選此地建都，主要因為地理上天然關隘易守難攻：東有崤山、函谷關，南有秦嶺、武關，西有隴山、大散關，北有黃土高原、蕭關。而資源上肥沃的關中平原，亦為立都基石。

文：仁濟醫院羅陳楚思中學副校長、中國歷史科主任陳易楊

本欄逢周一刊出，由教育評議會邀請資深中小學教師及校長撰寫。

文章以生動有趣的方式，透過中國節氣氣候、各地風土民情及歷史人物故事，帶領讀者探索中國文化與歷史的奧妙。

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