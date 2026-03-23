中國曆法的天文智慧 曆法最早何時誕生？甚麼是「陰陽合曆」？｜星島教室

在日常生活中，我們習慣將傳統曆法稱為「農曆」或「陰曆」。然而，從天文學角度來看，中國傳統曆法絕非單純的陰曆，而是一套極其嚴密、精確度驚人的「陰陽合曆」。它不僅融合月亮的盈虧規律，更精準捕捉地球繞日運行的季節更迭，是古人對宇宙秩序深刻理解的結晶。

曆法源自夏代觀象

農業與曆法息息相關。中新社圖片

中國曆法的歷史源遠流長，其雛形可追溯至約4000年前的夏代。孔子在遊歷杞國時，曾尋訪到一部名為《夏小正》的文獻，並主張「行夏之時」，即採用夏代的曆法體系。這部中國現存最古老的月令典籍，記錄了每個月的星象、氣象，以及相應的農事安排，以「建寅」之月（相當於現今農曆正月）為歲首。

夏代設有專職的「司天」官員負責觀測天象，當時更留下了世界上最早的一次日食記錄。2003年在山西陶寺遺址發現的大型觀象台遺址（距今約4000年），被推測可能與夏代初期的觀象授時功能有關，印證了那個時代對天象的精準觀測。夏代在天文觀測與曆法實踐上的開創工作，為後世綿延數千年的曆法演進奠定堅實基礎。

陰與陽的精密齒輪

月亮的相位變化，是制定「月份」的重要依據。新華社圖片

要理解中國曆法，首先要解開其「陰陽」結合的奧秘。

1. 陰之律︰朔望月的節奏

曆法中的「月份」是根據月亮的相位變化制訂。月亮從完全看不見（朔）到滿月（望），再回到朔，一個完整循環平均約29.53天。為了方便計時，曆法規定「朔」發生的當天必須是每個月的初一。這導致農曆月有大月（30天）與小月（29天）之分，大小月的排布並無固定規律，完全取決於天文實測中「朔」發生的精確時刻。

2. 陽之序︰二十四節氣的導航

如果只看月亮，一年約354天，與地球繞日公轉的「回歸年」（約365.24天）相差11天。若不加修正，幾年後春節就會出現在夏天。為了解決這個問題，古人引入了「二十四節氣」。「二十四節氣」是太陽曆，根據太陽在黃道上的位置變化制訂，將黃道劃分為24等份（每15度為一個節氣）。這套體系在戰國時期已基本確立，精確反映了地球的公轉位置。這就是為甚麼立春、清明、冬至在公曆中的日期相對固定，因為它們本質上都是根據太陽位置確定的「陽曆」節點。

從《太初曆》到《時憲曆》

回歸年、朔望月和二十四節氣 (資料來源︰香港天文台網頁)

中國曆法的演進史，是一部不斷修正誤差、越來越接近天文真相的科學史。

1. 漢武帝與《太初曆》︰奠定基石。漢武帝太初元年（公元前104年），中國歷史上第一部文字記載完整的曆法——《太初曆》正式頒布。它最重大的科學進步在於首次將「二十四節氣」編入曆法，並明確規定以「不含中氣的月份」為閏月。這標誌着中國曆法從原始的觀測記錄，演進為具備嚴密邏輯的科學體系，此後所有官方曆法都沿用了「無中氣置閏」的法則。

2. 元代郭守敬與《授時曆》︰精確度的巔峰。元代天文學家郭守敬制訂的《授時曆》代表了中國古代天文學的最高水準。他測定的回歸年長度為365.2425天，與現行公曆完全一致，但比公曆的採用早了300多年。這得益於他改進的高表、簡儀等精密觀測儀器，為曆法推算提供了數據支持。

3. 明清交替與《時憲曆》：東西方的科學交匯。明末清初，隨着徐光啟、湯若望等人將西方天文學知識引入中國，曆法經歷了最後一次重大變革。清朝順治二年（1645年）頒布的《時憲曆》，廢除了古代平均分配時間的「平氣法」，改用根據太陽在黃道上實際視運動位置確定的「定氣法」。這一改革使節氣劃分更精確地對應太陽的真實位置，顯著提升日食、月食等天象的預報準確度。

「置閏」智慧

中國曆法的「置閏」機制最稱奇。為了讓「月」與「年」同步，古人很早就發現了「十九年七閏」的法則，這規律在商代已見雛形。

1. 數學的和諧：19年循環

19個回歸年約為6939.6天，而235個朔望月也約為6939.6天。因此，在19年中插入7個閏月，就能平衡陰陽兩大系統。這也是為甚麼你的農曆生日與公曆生日，通常每隔19年會重合一次。

2. 「無中氣置閏」：科學補位規則

為甚麼有的年份閏二月，有的閏六月？這取決於二十四節氣中的「中氣」。節氣分為「節氣」與「中氣」交替排布。由於農曆月比兩個中氣間的間隔（約30.5天）稍短，隨着時間推移，必然會出現某個農曆月份「只含有節氣，卻不含有中氣」的情況。根據自《太初曆》沿用至今的法則，這種不含中氣的月份便被指定為前一個月的「閏月」，巧妙地完成了陰陽曆的同步。

今天，我們雖日常使用公曆，但中國曆法依然是我們與自然節律、與祖先智慧聯結的紐帶。它是融合了幾千年天文實測、數學推演與人文關懷的百科全書。當我們抬頭看月、依節而食時，我們正在運行的，是世界上最精妙的計時系統之一。這套體系告訴我們：科學不僅是儀器里的數據，更是對天地萬物生生不息、周而復始的深刻敬畏。

小思考，大智慧

為何中國傳統曆法被稱為「陰陽合曆」，而非單指「陰曆」或「陽曆」？

參考答案

中國傳統曆法兼顧月亮周期（定月份）與太陽周期（定節氣），故稱「陰陽合曆」。月份依朔望月制訂，體現陰曆；二十四節氣依太陽黃道位置制訂，體現陽曆。古人更以「置閏」法則協調兩者，使月份對應月相，年份配合四季，並非單純陰曆或陽曆。

本欄逢周四刊登，由教育評議會邀請資深中小學老師、校長及大學講師撰稿，旨在為學生提供多元化的STEAM學習材料，引發學生探求知識的興趣，將學習融入生活，培養學生的世界觀、敏銳的觸覺、積極學習的態度。

文：裘錦秋中學（屯門）中國歷史科主任張鎮良

本文標題原為〈陰陽合曆 敬授民時 ——中國曆法的天文智慧〉。

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