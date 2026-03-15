「誠實」能被測量嗎？AI測謊又是否可行？｜星島教室

你有想過「誠實」是可以測量的嗎？作為教育工作者，我常在校園看到大家對真相的執着。而在科技世界中，人類為了捕捉那閃爍的一絲謊言，已經奮鬥了上千年。從古代的乾米測試到今日的AI大模型，這不但是一場科技挑戰，更是一場關於人類心理與生理的深度解密。

從乾米測試到測謊機

在儀器誕生前，古人已發現壓力會改變生理。古代中國曾要求嫌疑人咀嚼乾米，若吐出時米粒依然乾燥，則被判定為撒謊。原理很科學：極度緊張會抑制唾液分泌。古代印度則有「魔法驢子尾巴」測試，利用嫌疑人因心虛不敢觸摸塗滿炭灰的驢尾，來識別「乾淨」的謊言。

真正的現代測謊機誕生於1921年。美國加州栢克萊警察局的約翰．拉森（John Augustus Larson）發明了第一台能同時記錄血壓、脈搏和呼吸的「心肺心理記錄儀」。有趣的是，與拉森同期研究血壓測謊的威廉．馬斯頓（William Moulton Marston），後來竟創作了著名漫畫角色「神奇女俠」，而她那根讓人吐露真相的「真言套索」，靈感正源自這項科技。

1938年，萊昂納德．基勒（Leonarde Keeler）為儀器加入了「皮膚電反應」（GSR），與血壓/脈搏和呼吸，奠定了現代多項式測謊機（Polygraph）的三大支柱。

生理測謊大解構

傳統測謊機並非真的能「讀心」，它測量的是人體自律神經系統在面臨威脅時的「戰或逃」反應。

心血管活動：撒謊是高認知壓力的行為，會導致心率加快及血壓升高。 呼吸模式：緊張時，呼吸會變得短促或出現異常閉氣。 皮膚電傳導：情緒波動引發微量排汗（即電導率增加），這是對壓力極其敏感的指標。

雖然數據科學，但解讀卻充滿爭議。緊張不等於撒謊，清白者受審時同樣會焦慮。因此香港法院目前不接納測謊結果作為呈堂證據，警方主要將其視為輔助調查的工具。

大語言模型分析機制

但當進入AI時代，真相偵測正經歷革命。人類判斷謊言的準確率僅約54%，幾乎等同擲硬幣。但結合大語言模型（LLM）與多模態技術後，AI的準確度在受控環境下，可提升至90%以上。

1. 語言中的「誠實特徵」

當你輸入一段對話，AI會分析其中的語言學特徵。撒謊者為了與謊言保持心理距離，往往會減少使用「我」等第一人稱代詞，並為了顯得可信而過度補償細節（如具體到8:47PM這種不自然的精確）。

2. 多模態融合分析

2025年最新的科研顯示，系統能同時整合視覺（ViViT模型捕捉微表情）、聽覺（HuBERT提取語音壓力）與文字推理。公式如下：

Accuracy fused = f(Visual + Audio + Text)

AI能捕捉僅持續1/25秒的「微表情」——這是人類大腦難以自控的肌肉抽動。透過GPT-5的思維鏈（CoT）推理，AI不僅能給出判斷，還能解釋原因：「受試者語氣穩定但出現了恐懼類微表情，且語言風格過於防禦性。」

慎防「奧賽羅謬誤」

雖然AI的準確率已大幅提升，但我們必須警惕心理學家保羅．艾克曼（Paul Ekman）所提出的「奧賽羅謬誤」（The Othello Error）。它指的是觀察者誤將受測者的「緊張情緒」直接等同於「背叛的罪惡感」，卻忽略了無辜者在面對嚴厲質疑時亦會產生巨大的壓力反應。

在數據分析中，這體現為演算法的「偏見」。如果AI的訓練模型主要來自特定文化背景的人群，它可能無法準確識別其他文化中表達情緒的細微差異。例如，某些文化視「迴避視線」為尊重，但在AI的邏輯中卻可能被標記為「心虛」。然而，這亦觸及了最深層的倫理紅線：「認知隱私」（Cognitive Privacy）。如果人類連內心最後的沉默權都被技術剝奪，那麼「誠實」究竟是一種自發的美德，還是一種被逼的服從？這將是同學們在未來科技社會中，必須共同解答的哲學難題。

回到教育現場，在課堂上學習AI測謊，不僅是為了理解演算法，更是為了學會明辨思考。AI可以捕捉生理信號，卻無法理解人類複雜的動機。科技是一面鏡子，讓我們更清晰地看見自己，但最終判斷權，依然掌握在具備人文認知的人類手中。

小思考，大智慧

如果我天生容易緊張，AI會冤枉我嗎？ 為甚麼AI測謊比人類更準確？ 同學可以在家做測謊機嗎？ AI未來會完全取代法官判案嗎？

參考答案

現代AI其實是使用「個性化基準學習」。它會先記錄你正常聊天時的習慣（例如眨眼率、發聲頻率），再監測你相對自己「基準狀態」的偏離，而非將你與大眾標準比對，這大大減少了對內向者的誤判。 因人類大腦無法同時處理數千個變量，而AI則可以同時掃描16影格的面部變化、分析音頻的微小抖動（Jitter）及句子的語法矛盾。這種「超人類」的並行處理能力，讓隱藏的線索無所遁形。 利用Python和OpenFace等開源工具，同學確實可以嘗試捕捉面部肌肉變化。這是一個極佳的STEM專題，但切記︰這僅供科學探討，真正的真相偵測涉及嚴謹的統計驗證，不應隨便用來質疑身邊人的誠信。 不會。法庭更看重「程式公正」與「法律解釋」。目前的共識是AI作為「導航儀」提供線索，但最後的裁決權涉及倫理與人權，必須由人類法官承擔。

本欄逢周四刊登，由教育評議會邀請資深中小學老師、校長及大學講師撰稿，旨在為學生提供多元化的STEAM學習材料，引發學生探求知識的興趣，將學習融入生活，培養學生的世界觀、敏銳的觸覺、積極學習的態度。

文：香港大學博士後研究員（人工智能）、教育評議會執委 馮穎匡博士

本文標題原為〈當測謊機面對AI挑戰……〉。

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