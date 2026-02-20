Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

中史丨古今戰場英雄地︰安徽省 曾發生3場大戰 改寫中國歷史丨星島教室

「滾滾長江東逝水，浪花淘盡英雄。是非成敗轉頭空。青山依舊在，幾度夕陽紅。」長江水東來入海，流經安徽省南部，在安徽境內被稱為皖江，是安徽省的重要地理分界和經濟文化命脈。繁華背後，堆疊着濃厚歷史文化，在過往經歷了無數戰爭場面。英雄人物在這地寫下自己的一頁，成為安徽省永不磨滅的印記。

霸王別姬 魂斷烏江

淮南壽縣古城 (圖片來源︰新華網)
淮南壽縣古城 (圖片來源︰新華網)

秦末，公元前202年，西楚霸王項羽駐軍於垓下，有說此地位於今日安徽省固鎮縣，亦有說是靈璧縣東南。無論西楚霸王當時有沒有後悔於鴻門宴上放過對手劉邦，他都要面對垓下由劉邦軍隊所奏起的四面楚歌。

當日夜晚，劉邦軍隊士兵唱起楚地歌謠，楚軍官兵聽到淒涼悲壯的楚歌，誤以為漢軍完成渡江，士氣崩潰，營內皆呼：「漢皆已得楚乎？」項羽率八百騎乘夜向南突圍，劉邦漢軍率五千騎追殺。幾度突圍後，行至安徽省長江流域，項羽身邊僅剩二十多騎。

西楚霸王在出發突圍前不能帶上自己的伴侶，無奈選擇與寵妃虞姬訣別，現在眼前的江水再要自己作另一次選擇。西楚霸王眼前的烏江是楚漢相爭的著名場景，位於今安徽和縣境內，也是他自己的終點站。烏江亭長建議他前往江東，但項羽自覺起兵有八千江東子弟追隨，今日孤身隻還，無面目見江東父老，不願渡江，他選擇拿起手中寶劍，回頭下馬迎戰，擊殺眾多漢軍後，揮劍自刎。項羽未能成就他的霸業，也意想不到自己會成為尋常老百姓笑談歷史時的風流人物。

風聲鶴唳 遺恨淝水

楚漢相爭600年後，安徽省的長江流域再次成為決戰的關鍵場合。晉朝在「五胡」匈奴、羯、鮮卑、氐、羌侵擾下滅亡，開啟「五胡十六國」的歷史。「十六國」之一的前秦君主苻堅統一北方後，想滅掉南方的晉室皇朝。公元383年，苻堅親率號稱百萬大軍南下伐晉。出發前，有大臣勸阻，可惜苻堅仿似穩操勝券，妄言：「以吾之眾旅，投鞭於江，足斷其流。」誇耀其百萬大軍有足以截斷長江水的氣勢。但他萬萬想不到傾覆的不是長江水，而是他的前秦大軍，他的皇朝。

安徽省壽縣的東南方有一長江支流，名淝水。當時，前秦及東晉兩軍列陣於淝水，苻堅答允讓自己軍隊後撤，讓晉軍渡過淝水作戰的要求，並認為能待晉軍半渡，陷於河中之時出擊，便能一舉殲滅。但當前秦大軍後退時，陣內有人大叫「秦兵敗矣」，前秦軍頓時軍心大亂，死傷無數。兵敗逃亡的沿途上，前秦軍聽到風聲及飛鶴叫聲，均以為晉軍伏兵追兵，心膽俱裂。當時的苻堅或許後悔於不聽進言，急求一統的霸業，但他萬萬想不到更殘酷的是前秦帝國在「淝水之戰」後即面臨傾頹瓦解，不禁令人想起強弱盛衰轉折之快。而東晉抗敵成功，令當時年輕小伙子陶淵明避開戰火洗禮，在多年後，寫下他田園生活的代表作〈歸去來兮辭〉。此後的安徽省，歷數代皇朝，然而，封建皇朝下，戰火並沒離開此地。

國難當前 皖南裂痕

抗日戰火升起，國民黨與共產黨在「西安事變」後，合作抗日。至1941年，「皖南事變」是抗日戰爭期間國共合作的重要轉捩點。皖南位於安徽省長江以南的南部地區，附近有氣勢磅礡的黃山、九華山。距今近80年的皖南山區內，在日本侵華的日子中，中國軍人卻沒有全體在日佔區迎敵，他們部分被調動到這片丘陵地，準備展開因為政見分歧而催生的生死鬥，如果合作之說是成立的話，眼前皖南發生的戰爭只是一場內耗。國民黨軍與共產黨軍缺乏互信基礎。1941年1月，國民黨軍認為共產黨帶領下的新四軍有意擴張，故調集五個師向新四軍發動攻擊，新四軍不敵潰敗，多人陣亡。這場戰爭比當時的一些中日戰役死傷還要多。

所謂「前事不忘，後事之師」，教訓借鏡的不是戰爭成敗，環顧三段在安徽省發生的古今戰事，當中無數英偉犧牲，無論古今，一將功成，萬骨枯。試想想︰原本犧牲的將士可以遠離戰火，安居生活，或許他們就是其中一位「尋常老百姓」、「文學家」，或許他們可以追求自己的理想，或可以從其他渠道貢獻家國，老百姓都是追求這樣的一個家園。

冷知識BOX：五斗米

不為五斗米折腰

東晉詩人陶淵明，曾任彭澤縣令(此縣位於江西與安徽省交界)，到任不久，因不願趨炎附勢，向地方官員殷勤諂媚，便道出那句:「吾不能為五斗米折腰，拳拳事鄉里小人邪!」事後辭官歸隱，表達自己不能為這一丁點薪水，對那些小人鞠躬。

「五斗米」即多少？

五斗米，其實是晉朝官場一天的工資。有研究指出，四斗米可以讓一人吃一個月左右。

所以如此看來，「五斗米」並不如陶淵明所說般微薄。

歷史思與行

  1. 歷史上每一場戰爭的起因眾多，有沒有避免的可能？如果我們是統治者，可以如何避免戰爭？
  2. 「前事不忘，後事之師」。對你有何啟發？
  3. 有謂「不以成敗論英雄」。你認為此句對研習歷史有何啟發？
  4. 安徽省境內有著名的黃山景點，你會如何向遊客推介這個地方？

文：風采中學（教育評議會主辦）中國歷史科老師王岳資

