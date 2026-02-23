二十四節氣2026｜第二個節氣「雨水」 南北習俗有甚麼分別？古代為農政關鍵時機｜星島教室

「雨水」是春天寄來的第一封情書，溫柔地喚醒沉睡的大地。此時東風解凍，冰雪消融，細雨如絲，萬物在潤澤中悄悄舒展。古人將「雨水」列為二十四節氣中的第二個節氣，標誌着氣候由寒轉暖，降水逐漸增多，正是「春雨貴如油」的時節。民間諺語說：「雨水到，農事忙」，農民開始準備春耕，草木也悄悄探出嫩芽，一切都籠罩在朦朧而充滿希望的詩意之中。

莫輕「雨水」之力

「雨水」通常落在每年2月18日至20日之間。《月令七十二候集解》記載：「正月中，天一生水。春始屬木，然生木者必水也，故立春後繼之雨水。」此時氣溫回升，北方冰雪融化，南方雨水漸豐，故名「雨水」。但千萬別被這溫和的名字所迷惑——「雨水」雖不似暴雨滂沱，卻擁有潤物無聲的滲透力。中國農諺有云：「雨水有雨莊稼好，大春小春一片寶」，正是形容此時適量的降水對農作物生長至關重要。

古人將雨水分為「三候」，猶如展開三幅早春畫卷：一候「獺祭魚」，水獺開始捕魚，並將魚擺在岸邊，彷彿祭祀般感恩自然的饋贈；二候「鴻雁來」，隨着氣溫回暖，大雁成群結隊從南方飛回北方；三候「草木萌動」，在細雨滋潤下，草木抽出新芽，大地悄然披上綠衣。這「三候」提醒我們：雨水不僅是氣象的轉折，更是生命循環的啟動鍵。

舌尖上的春日滋潤

「雨水」時節，飲食講究「調脾胃、祛濕氣」。南方人此時最愛一碗薏仁紅豆湯，薏米利水滲濕，紅豆健脾養血，兩者合煮成甜湯，既能祛除體內濕氣，又滋味甘潤。

北方則有「雨水吃龍鬚」之說，所謂「龍鬚」其實是「春餅」——將薄餅捲上豆芽、韭菜、肉絲等新鮮春菜，象徵迎接春氣、舒展身心。

春餅是北方雨水節氣常見的時令食物。（圖片來源：新華社）

更有趣的是，客家地區有「雨水釀酒」的習俗，人們以糯米、桂圓、枸杞等釀製「雨水酒」，認為此時的水質最為純淨，釀出的酒格外香醇。從現代營養學角度看，這些傳統食物多為清淡易消化之物，符合春季養肝健脾的原則，彷彿為身體做一場溫和的「春季大掃除」。

字裏行間藏春意

「雨水」不僅是農事節令，也是文人墨客筆下的靈感源泉。杜甫在〈春夜喜雨〉中寫道：「好雨知時節，當春乃發生。隨風潛入夜，潤物細無聲。」這正是對雨水節氣最詩意的描繪。韓愈亦在〈早春呈水部張十八員外〉中捕捉到雨後初晴的清新：「天街小雨潤如酥，草色遙看近卻無。」

細雨潤澤，草木萌發。

這些詩句不僅寫景，更蘊含哲理：最輕柔的力量，往往能帶來最深刻的改變。就像雨水默默滋養大地，人在生活中也需要耐心與累積，才能在適當的時機綻放生機。雨水節氣提醒我們，生命的美好往往藏在細微的轉變中，只須用心感受，便能看見寒冬褪去、春意萌動的痕跡。

冷知識 BOX：天氣預測

你知道嗎？雨水節氣的降雨情況，常被古人用來預測後續天氣與收成。農諺說：「雨水有雨百日陰」，意指如果雨水這天下雨，之後可能陰雨綿綿。另一句︰「雨水晴，害農情」則提醒，若雨水當日過於晴朗，反而可能預示春旱，對春耕不利。這些經驗雖非絕對科學，卻體現了古人長期觀察自然累積的智慧，也提醒我們關注氣候變遷對農業的影響。

（圖片來源：中央社）

歷史充電站：古代雨水與農政

在古代農業社會，雨水節氣是官府指導農事的關鍵時機。據《禮記．月令》記載，此時官府會下令修繕水利、儲備種子，並督促農民「善相丘陵、阪險、原隰，土地所宜，五穀所殖」。宋代更設立「勸農使」，在雨水前後巡視各地，推廣耕作技術。這些措施不僅促進農業生產，也體現了「順天應時」的治理智慧。反思今日，在氣候異常頻仍的時代，我們更須重視節氣知識，學習古人與自然和諧共處的永續之道。

雨水前後，農民開始準備春耕。（圖片來源：新華社）

本欄逢周一刊出，由教育評議會邀請資深中小學教師及校長撰寫。

文章以生動有趣的方式，透過中國節氣氣候、各地風土民情及歷史人物故事，帶領讀者探索中國文化與歷史的奧妙。

文：裘錦秋中學（屯門）中國歷史科主任 張鎮良

本文標題原為〈雨水〉。

延伸閱讀：

中史丨古今戰場英雄地︰安徽省 曾發生3場大戰 改寫中國歷史丨星島教室

STEM｜為何壁虎能爬在牆上？動物超能力大揭秘 啟發創新科技｜星島教室

中國新文化之父：胡適 推動白話文 對文學帶來甚麼影響？｜星島教室