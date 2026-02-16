中國新文化之父：胡適 推動白話文 對文學帶來甚麼影響？｜星島教室

Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

從傳統的文言文到今日通行的白話文，現代中文與思想啟蒙發展迅速，影響深遠。過去百年來，我國在文學、科學、哲學與民主思想等方面的發展，深受被譽為「中國新文化之父」的胡適的影響與推動，他的思想與貢獻，為現代華語文化奠定了重要基礎。

學貫中西 文化巨人

胡適（第二排左一）持康奈爾大學校旗，與老師、同學合影。

胡適（1891－1962），原名洪騂，字適之。他出生於上海，祖籍安徽省鄉間一個傳統家庭，自幼接受私塾教育，14歲進入上海的新式學堂；19歲時，考取庚子賠款留美獎學金，赴美先修農學，後轉哲學，先後就讀於康奈爾大學與哥倫比亞大學，並師從著名實用主義哲學家約翰．杜威（John Dewey）。

1910至1917年留美7年，為日後推動中國文化現代化奠基。他積極參與校內外活動，英語流利、風趣幽默，成為北美大學廣受歡迎的演說家，常受邀演講宣傳中國革命與文化，廣結政學界友人，當時已是美國最著名的華人知識分子。

文學革命 啟迪人心

胡適是中國近代史上一位極具影響力的人物，他的主張主要集中在文化、思想和教育領域，對現代中國影響深遠。

1917年，胡適回國，年僅26歲的他受聘為北京大學教授，積極投身「新文化運動」，用自己所學建設國家。他在《新青年》發表〈文學改良芻議〉，提出白話文「八事」，主張「我手寫我口」，開啟中國文學革命，推動白話文取代文言文，讓文學更通俗易懂、親近大眾。胡適認為，文學應服務於現代社會，而白話文正是傳達新思想與知識的最佳工具。它打破了知識僅屬於少數精英的局限，推動了教育普及與思想交流。這場文字革命，賦予數以百萬計的普通百姓有機會接觸書面語，繼而進入知識的世界。

1919年，他出版《中國哲學史大綱》，以現代學術方法梳理中國傳統思想，並提出「大膽的假設，小心的求證」，開創了中國哲學研究新風。「新文化運動」高舉「德先生」（民主）與「賽先生」（科學）的旗幟，衝擊傳統價值，深刻影響「五四」一代青年，徹底改變中國的思想與語言格局。

政治外交 報效祖國

胡適任駐美大使期間，與恩師杜威教授留影。

胡適雖以學者身份聞名，但在國家危難之際，亦多次挺身而出，投身政治與外交事務。1937年「盧溝橋事變」後，他堅定支持抗戰，翌年受蔣介石委任為中華民國駐美大使，任內奔走美國各地，發表數百場演講，宣傳中國抗日決心，爭取美國輿論與援助，為戰時中國爭取了寶貴的國際支持。戰後，他於1946至1948年出任北京大學校長，致力於教育與思想自由。晚年移居台灣，擔任中央研究院院長，持續推動學術發展與民主理念。

胡適的一生是中國現代化歷程中的重要篇章。他的思想與實踐，至今仍然深深影響着華人世界的學術與文化發展。胡適的政治與外交行動，體現了「以學術救國」的信念，在動盪時代中以理性與言論為武器，為國家爭取生存與尊嚴，這條道路雖充滿爭議和坎坷，卻留下深遠的歷史影響。正如胡適所言：「我的事業在中國，我的歸宿在中國。」這句話，或許道盡了他所有選擇的初衷。

冷知識 box：洋博士與小腳夫人

胡適與夫人江冬秀

胡適是留美歸國的新派學者、自由戀愛的鼓吹者；江冬秀則是安徽旌德名門閨秀，粗通文墨、幼年纏足。1904年，兩家依父母之命訂婚，定親之時，胡適才不過12歲。此後13年分隔兩地，靠書信聯繫。1917年，胡適返鄉完婚，這場「洋博士與小腳夫人」的舊式婚姻，因文化落差備受關注。二人在相互遷就中相守一生，成為民國婚姻史上反差卻溫暖的獨特佳話。

歷史充電站：「庚子賠款」留美獎學金

1900年「義和團運動」引發「八國聯軍」侵華，1901年清政府簽訂《辛丑條約》，賠款4.5億両白銀（庚子賠款）。美國分得約2400萬美元，後認超出損失。經駐美公使梁誠努力，1908年美國退還多餘約1100萬美元，專用於中國教育，包括資助留美學生。胡適1910年考取第二屆庚款留美獎學金（排名第55名），這成為其人生重大轉折。

本欄逢周一刊出，由教育評議會邀請資深中小學教師及校長撰寫。

文章以生動有趣的方式，透過中國節氣氣候、各地風土民情及歷史人物故事，帶領讀者探索中國文化與歷史的奧妙。

本文標題原為〈以思想啟蒙、文字革新的胡適〉。

文：中華基督教會基灣小學（愛蝶灣）德育、公民及國民組組員鄧菊芳

