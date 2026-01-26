藝術史｜中國現代美術之父：徐悲鴻 為何他畫馬如此厲害？｜星島教室

他，小時候連畫紙都買不起，卻憑着熱愛與努力，成為一代畫馬大師，不僅畫出奔騰如生的駿馬，更用畫筆傳遞堅持與愛國的情懷，鼓舞了無數中國人。

他是了不起的藝術家，中國現代美術之父——徐悲鴻！

從貧苦少年到畫壇新星

中國現代美術之父——徐悲鴻

徐悲鴻被譽為中國現代美術奠基者之一，他小時候家境非常貧困。他的父親是一位靠自學而成的鄉村畫師，徐悲鴻從小就跟着父親讀書學畫，9歲開始臨摹古代名家的作品。那時候，他連一張像樣的畫紙都買不起，但他對畫畫的熱愛卻絲毫未減。

憑藉過人天分和努力，17歲的徐悲鴻便開始在學校擔任美術老師，補貼家用。他像一塊海綿一樣，不斷吸收着各種繪畫知識，夢想有一天能夠到更廣闊的世界去學習。這段艱苦的童年經歷，磨練了他的意志，也讓他更加珍惜每一次的學習機會，為他未來成為一代宗師打下了堅實的基礎。

遠渡重洋的求學之路

《戰馬》

1919年，年輕的徐悲鴻為了追求更高的藝術境界，決定遠赴法國巴黎深造。在巴黎國立高等美術學院，他第一次有系統地接觸到西方的素描、油畫和人體解剖學。當時他生活非常清苦，經常只能以麵包和冷水充飢，但他把所有時間和金錢都投入於學習中。他像着了魔一樣，整天泡在博物館裏，仔細研究歐洲大師的作品，一筆一劃地臨摹。

他深刻地認識到，要想畫好事物，必須先理解它的內在結構。因此，他刻苦鑽研人體解剖學，對骨骼、肌肉的形態瞭如指掌。這段長達8年的留學時光，讓他將西方精湛的寫實技巧與東方繪畫的意境，完美地融合在一起，形成了他自己獨特的藝術風格。

為中國畫注入生命力

學成歸國後，徐悲鴻成了一位偉大的美術教育家，先後任教於南國藝術學院、國立中央大學藝術系、北平大學藝術學院等校。他認為當時的中國畫有些脫離現實，決心進行改革。他最大的貢獻之一，就是將西方嚴謹的素描訓練引入中國的美術教學體系中。他告訴學生們：「素描是一切造型藝術的基礎。」

他尤其以畫馬聞名於世。你們看徐悲鴻筆下的馬，是不是覺得它下一秒就要從畫裏衝出來了？他畫的馬，不僅有中國傳統筆墨的韻味，更融合了西方解剖學的精準。那些奔騰的駿馬，骨骼強健，肌肉飽滿，充滿了力量感和生命力，它們不再是古代畫中溫順的鞍馬，而是象徵着奮進不息精神的戰士，極大地鼓舞了當時的中國人民。

愛國畫家以畫筆為武器

《田橫五百士》

徐悲鴻不僅是一位藝術家，更是一位滿腔熱血的愛國者。在他的許多代表作中，都寄託着深厚的民族情感。例如巨幅油畫《田橫五百士》（北京徐悲鴻紀念館藏），借古勵今，威武不屈，描繪了古代義士田橫寧死不屈的故事，藉此來激勵國民在國家危難時要保持氣節。

另一幅著名的中國畫《愚公移山》，則借用古代寓言，表達了中國人民堅持抗戰、不怕艱辛的決心。他用自己的畫筆作武器，將藝術與國家的命運緊緊相連。

徐悲鴻一生致力於美術教育，培養無數優秀畫家，為中國現代美術發展點亮明燈，他的精神與作品，至今仍閃耀着不朽的光芒。

冷知識BOX：寫實主義改革旗手

徐悲鴻所處的時代，正是中國社會經歷巨大變革的時期。20世紀初期，許多像他一樣的有志青年認為，要挽救積弱的中國，必須向西方學習先進的科學與文化，這被稱為「新文化運動」。在美術領域，他們主張改革陳舊的中國畫，引入西方寫實的繪畫方法，以更好地展現現實生活、服務社會。

徐悲鴻正是這一「寫實主義改革」的旗手。他建立的教學體系，強調素描基礎和嚴謹的造型，徹底改變了過去中國畫的教育模式，影響了後來數代中國藝術家的創作方式，奠定了中國現代美術教育的基石。

歷史充電站

《飲馬》

徐悲鴻最擅長將西方繪畫的技巧與中國傳統繪畫的材料相結合。他畫馬就是最好的例子。中國傳統畫馬，注重線條的韻律和筆墨的趣味，而徐悲鴻則先用精準、簡練的線條勾勒出馬的輪廓，尤其強調馬的頭部、頸部和四肢的骨骼結構。在墨色的運用上，他根據馬的肌肉結構進行渲染，濃淡乾濕變化豐富，使得馬的立體感和光影感極強。他筆下的馬，既有水墨的瀟灑淋漓，又有如雕塑般的體積感和爆發力，創造出一種前所未有的「中西合璧」的典範，讓古老的中國水墨畫煥發出新的生機。

