二十四節氣｜「小寒」有甚麼習俗？天氣比「大寒」更冷？為何要食臘八粥？｜星島教室

「小寒」是冬日的序章，凜冽的寒風伴隨着霜刃般的寒意，掀起了歲末的帷幕。它的氣場震懾天地，萬物不得不折服於其冷峻之下。有一民諺道：「小寒時處二三九，天寒地凍冷到抖。」這時候，大街小巷的人們一呼一吸盡是縷縷白煙，或縮起脖子、手插口袋，或裹上厚重衣服、圍巾繞了一層又一層。

莫被「小」寒騙了

今年的小寒在1月5日。

作為二十四節氣中第二十三個登場的主角，「小寒」通常在每年1月5日至7日準時赴約。古人云：「冷氣積久而為寒，小者未至於極也。」意即天氣雖嚴寒，但尚未到氣溫最低之時，故名「小寒」。

這個「小」字看似溫婉，實則暗藏鋒芒，千萬別小覷它的凜冽。中國長期以來的氣象紀錄揭示出其「廬山真面目」：全國大部分地區的小寒時節，往往比大寒更冷！北方大地冰封，南方濕冷蝕骨，難怪民間流傳着「小寒勝大寒」之說，警示着人們莫輕視「小寒」的威力。

古人將小寒分為「三候」，宛如展開三卷冬之繪卷：「一候雁北鄉」，小寒之際，陽氣已動，大雁開始啟程，踏上北歸之路；「二候鵲始巢」，喳喳叫的喜鵲忙着裝修新房，築起安樂窩；「三候雉始鴝」，野雞歌興大發，開啟冬日「唱K」模式。這三個現象提醒我們：最冷的時節，往往孕育着最蓬勃的生機。 舌尖上的冬日盛宴

臘八粥

「民以食為天」，越冷的天氣，越能展現中國人的飲食智慧。說到「小寒」，豈能不提「臘八粥」？民間有「過了臘八就是年」的說法，小寒前後恰逢臘八節（農曆十二月初八），一碗熱騰騰的臘八粥成了驅寒迎祥的必備良方。傳統臘八粥用料講究，糯米、紅豆、花生、蓮子、紅棗等八樣食材熬煮成稠滑香甜的粥品，象徵五穀豐登、吉祥如意。有些地方還會加入桂圓、栗子，甚至鹹口的臘肉、香菇，南北風味各有千秋。在最冷的日子裏，家人圍坐一起，喝一碗熱粥，心也暖了。

銅鍋涮肉

北方的「銅鍋涮肉」堪稱賞心悅目的冬日藝術，薄如蟬翼的羊肉片，在骨湯裏翻滾3秒，蘸上麻醬韭菜花，吃上的那一口，彷彿是太陽以它熾烈的針灸，甦醒冬眠似的骨骼。

南方的廣東人最愛捧着一盅「臘味糯米飯」，掀開蓋子香氣能醉倒半條街。最有趣的是嶺南地區的「吃糯驅寒」傳統，用五色糯米飯拼成吉祥圖案，暖胃又養眼。

這些傳承千年的飲食密碼裏，藏着先祖們對抗嚴寒的生活智慧。現代營養學發現，這些傳統食物恰好富含蛋白質、脂肪和碳水化合物，就像給身體穿上隱形羽絨服。當我們圍坐餐桌大快朵頤時，其實正在參與一場跨越時空的冬日儀式。

字裏「寒」間生命力

在全球暖化的背景下，現代人或不太能感受到季節更替，但敏銳的古人憑着對季節的觀察，便能在小寒嗅到一絲「春」的味道。小寒作為冬季倒數第二個節氣，相信離春季也不遠矣，不少文人墨客抱着對春天的期待，寫下一篇篇對生活的觀察，找到超越寒冬的生命力。

黃庭堅〈駐輿遣人尋訪後山陳德方家〉也寫道：「江雨濛濛作小寒，雪飄五老髮毛斑。」盡見小寒時節江雪朦朧的冬日魅力。元稹在〈詠廿四氣詩．小寒十二月節〉曾寫道：「小寒連大呂，歡鵲壘新巢。拾食尋河曲，銜紫繞樹梢。霜鷹近北首，雊雉隱叢茅。莫怪嚴凝切，春冬正月交。」詩人以小寒為背景，樂見喜鵲忙於築巢覓食、霜鷹登場、雄雉鳴叫，無一不是嚴冬裏的生命力。雖是寒冬，但鳥類似乎比人類更早感知春天的到來。這些微小的跡象不但展現寒冬中的活力，亦見大雪之下蘊藏的生機不滅、冬去春來的自然定律不變。

小寒不止是天氣的指南，更是生活的提醒：極寒之處必有暖意，就像生活苦樂參半。二十四節氣之美，不就體現於把自然的變化轉化為生活的詩意嗎？不如趁着寒潮未退，約上三五知己，參照以上的飲食指引，用熱氣騰騰的美食，把冬天過成值得期待的季節。畢竟，未嘗過透徹的寒冷，何懂溫暖的珍貴？

冷知識BOX：冷熱小寒及「雁北鄉」

圖片來源：新華社

香港最冷的小寒能夠降到5度（1955年1月6日），而最熱的小寒更高達20.3度（1931年1月6日）。

每年小寒一到，雁群裏的「先知」就悄悄行動了。元代學者吳澄在《月令七十二候集解》寫道，每年「小寒」節氣的第一個物候，則是「雁北鄉」，「北鄉」也就是「北嚮」。這時在南方避寒的大雁靈敏感應，已經察覺到地底下那股悄悄復甦的暖意，於是就有一部分「急先鋒」展開返鄉旅程，朝着北方啟程飛翔。

歷史充電站：農耕指標

圖片來源：新華社

俗語說：「小寒不寒，清明泥潭。」意指如果小寒時氣候不冷，清明時節可能多雨泥濘，對農耕造成影響。這亦反映了小寒在農業社會的重要性。

此外，每年臘月，宋人便鑿取河冰藏入地窖，將冰塊存入地下冰窖嚴密封存，待來年夏日取出，既可供家中自製冷飲，亦可供應給專營冷飲的攤販與商家。據說早在宋代就已出現類似現代冰棒，人們在寒冬以銅盆盛水，加入糖、果汁等，置於戶外凝結成冰，再送入冰窖儲存。待來年夏日，這些冰塊便被切割成小塊，或雕刻成動物等造型，在冷飲店中販售。

本欄逢周一刊出，由教育評議會邀請資深中小學教師及校長撰寫。

文章以生動有趣的方式，透過中國節氣氣候、各地風土民情及歷史人物故事，帶領讀者探索中國文化與歷史的奧妙。

文：中華基金中學中文科主任胡誦恩、中華基金中學中文科老師簡文雅

延伸閱讀：

烘焙麵包 蘊含科學知識｜星島教室

冰心：以文學溫暖時代人心｜星島教室