冰心：以文學溫暖時代人心｜星島教室

冰心本名謝婉瑩，中國近代最具影響力的作家之一。其筆名取自王昌齡〈芙蓉樓送辛漸〉的「一片冰心在玉壺」，比喻表裏澄澈的高尚品格。在近80年的創作生涯中，冰心以清麗溫婉的筆觸溫暖無數讀者，並與時代相呼應，被譽為「文壇祖母」，其創作精神至今仍深刻影響着華文世界。

冰心，1923年攝。

創作思想種子

1900年10月5日，冰心出生於福建福州一個海軍軍官的家庭。父親謝葆璋當時是中國近代著名海軍將領薩鎮冰的副手，擔任「海圻艦」的副艦長；母親楊福慈出身書香門第，知書識禮。

由於出生前兩位兄長早早夭折的緣故，冰心自然成為了父母的掌上明珠，而後來出生的三位弟弟，與冰心的手足之情也十分親密，所以冰心的童年是在充滿「愛」的環境下成長的，也滋潤着她日後的文學創作，以溫情俘獲讀者的心。

曾親歷「甲午戰爭」慘痛的父親，常向冰心講述民族存亡的故事，因此冰心自小已了解「國家」二字的沉重。成長期間曾在煙台生活的冰心，看見這個父親及中國海軍守護的地方，更加深了她對國家的責任感。這使得冰心日後的創作，往往充滿了對國家的溫情熱愛，以及對社會的關懷。

18歲的冰心（左）與其母及三弟謝為楫合照。

日軍轟炸重慶的航拍圖。

文學抗戰 慰藉人心

1937年7月7日，日本發動「盧溝橋事變」，中國進入全面抗戰。戰火肆虐華夏大地的8年，對中國人來說是無止境的災難，冰心離開了被日軍佔據的北京，移居雲南昆明。1940年，冰心的父親謝葆璋在北京逝世，冰心亦舉家搬至戰時國民政府的陪都重慶，期間編撰了《關於女人》一書，描寫在戰火中撐起半邊天的女性，文字背後是戰爭的殘酷、生活的艱辛，以及人們在苦難中迸發出的人性光輝。

除了《關於女人》外，冰心亦撰寫了一系列的散文與詩，如〈鴿子〉一詩便描述了日軍空襲下重慶整座城市的驚恐、冰心作為母親如何保護年幼的兒女，以及冰心對擊退敵軍的強烈渴望。

冰心的文學作品，代表了一群在戰場大後方默默耕耘、同仇敵愾支持前線士兵的民眾，更為在黑暗中掙扎的人們提供精神慰藉，履行作為中國作家的歷史責任。

戰後冰心回到北京，眼見頹垣敗瓦的景象，像是與她在北京成長、創作的記憶割裂了。但冰心並沒有因為戰爭為中國帶來的創傷而悲觀，認為「戰爭是暫時的，正義和真理是要最後得勝的。」於是1946年的冬天，冰心隨丈夫吳文藻東渡日本進行社會考察，更在1949至1951年期間在東京大學教授中國新文學史，用觸動人心的千言萬語和文字，關心日本戰敗後物資匱乏、民眾生活困苦的社會問題，以世界和平、人類互助的主張打動日本的青年、婦女與文學家。

愛國、愛人民、愛兒童

回國後，眼見新中國成立後社會朝氣蓬勃的發展情況，無論是城市還是農村都煥然一新，冰心內心是感到異常興奮的。那時冰心的作品充滿了對國家發展的讚歎，除了社會建設的情況，更描寫了在萬象更新的中國下樂觀前進的民眾與兒童。

冰心對兒童的關懷是特別深厚的，從《寄小讀者》到《三寄小讀者》，貫穿了冰心的寫作生涯，是冰心兒童文學的代表作。通過營造一個平等的對話，讓兒童感受到愛與善良的溫暖情感。冰心的愛國情操、社會關懷、「愛的哲學」，仍是當代教育須繼續傳遞的精神價值。

冷知識：潛廬

1940年，冰心移居重慶，並在歌樂山一座土房內暫住。冰心將其命名為「潛廬」（下圖），取「主人靜伏」之意，期間她的作家朋友老舍、巴金、梁實秋等常常登門拜訪。在濃厚的文化氛圍下，冰心編著並出版了《關於女人》、《冰心詩集》等書。她離開重慶前，對潛廬難捨難分並沒有將其賣出，可惜後來她再也沒踏足過這個讓她在戰火下容身的創作天地。

歷史充電站

與「五四」的精神對話

1919年，「五四運動」爆發了。這是中國近代思想發展的一個重大轉折，本來在北京協和女子大學就讀，一心想成為醫生的冰心，人生軌跡亦就此改寫。

冰心成為了協和女大自治會的文書，漸漸地從不斷的寫作中，看到了滿目瘡痍的中國社會，更啟發她要以「愛的哲學」為中國新時代的發展提供精神基礎。

文：趙梓銘 國史教育中心（香港）青年委員

