二十四節氣 「大雪」由來與養生哲理｜星島教室

中國二十四節氣不僅是時間的劃分，更是自然與文化的完美結合。今年的大雪是陽曆12月7日，標誌着寒冷冬季正式開始。華南地區成長的香港人雖然很少見到雪，但我們可以藉着這個節氣，探討一下相關的有趣事。

大雪＝下很大的雪？

「大雪」那天就應該會下大雪？實際上，每年大雪節氣前後，我國從南到北真正降雪的地方不多，那麼，不下大雪的節氣為何要叫「大雪」呢？別忘記，「大雪」之前的節氣是「小雪」，指的是下雪或積雪的概率，好像「大寒、小寒」，也不是說這兩天一定很冷。有些學者認為，「小雪」是初雪來臨的季節，雪是隨下隨化的；而「大雪」則是積雪出現的時候。

醃肉、釀酒與進補

臘肉

俗語有「小雪醃菜，大雪醃肉」的說法。古時沒有冰櫃，大雪就是人們開始醃製食物的時候，除了為過年做準備外，也便於保存。醃肉的具體做法很講究的，一般用大鹽加八角、桂皮、花椒等入鍋炒熟，涼透後塗抹在魚和肉上，反覆揉搓再到表面有液體滲出，一層層連鹽碼在缸內半個月；之後再倒入鹽鹵，壓上大石頭10日，掛在向太陽的屋簷下晾曬乾。

有了肉，怎可以沒有酒呢？古人有「冬釀」之說，指的就是從立冬開始，一直到第二年立春這段時間釀製的黃酒，大雪時節當然也在這段範圍里。據說中國人選擇冬季釀酒，是因為冬季的水比較清冽，氣溫不高則可以抑制細菌繁殖，又可把酒在低溫發酵過程中慢慢醞釀，風味會更醇厚。當然，古人未必認識這些科學原理，但生活經驗一樣給了他們無窮的智慧。

大雪是否要進補呢？現代營養學不分季節、不分體質，只說人就應該均衡飲食、多做帶氧運動、充足休息及避免吃加工食物。中國人配合中醫藥理論來調理身體，別以為所有人冬天就要吃羊肉和人參進補，我們得因應體質來決定：如果屬陽虛體質的人（其表現為畏寒怕冷、手足不溫、口淡不渴等），可吃些溫熱性食物（如羊肉、牛肉）來保暖。如果屬陰虛體質的人（其表現為手足心熱、舌紅少苔、睡眠不佳等），則需要與溫熱性食物保持距離，反而應多吃新鮮蔬菜和水果。

「寒號鳥」教訓

傳說「寒號鳥」長着四隻腳和兩隻光禿禿的肉翅膀，牠不像一般的鳥那樣會飛行。夏天的時候，牠全身長滿了絢麗的羽毛，讓牠驕傲得不得了。夏去秋來，鳥兒們準備過冬：有的飛到南邊去；有的留下來積聚食物及修理窩巢，只有寒號鳥既沒有飛去避寒的本領，又不願辛勤勞動，仍然陶醉於到處炫耀自己身上漂亮的羽毛。最終到了大雪時節，陽光也失去了往日的溫暖，寒號鳥沒能混過冬天，結局就是凍死在岩石縫裏。故事教訓我們︰人類和動物一樣，都要配合自然界的變幻來生存：不預早準備積穀防饑，遭殃的只有自己。

文人雅士的豪情

試想想古人在下雪天的活動應該很少，最適合文人雅士做的一定是賞雪和吟詩。其中一首詩來自唐代羅隱的〈雪〉：「盡道豐年瑞，豐年事若何。長安有貧者，為瑞不宜多。」他表達了對貧苦人民的擔憂，長安城裏當時有很多窮苦老百姓，瑞雪太多會凍死很多老百姓，同情天下的同胞。

在中國文學史上，很多詩人並沒那麼好的閒情雅致去賞雪，更多的是表達自己的志向，或者對貧苦老百姓的大愛情懷。

從對大雪節氣的了解，激發對中國傳統文化的探求，學懂欣賞我國人民在飲食養生、教育哲理、愛國情懷的延展，傳統智慧結合現代科學，使我們更能實踐傳承文化、珍惜與自然和諧共生的使命。

冷知識：下雪對農作物好不好？

很多人以為下雪代表天氣冷得要凍死農作物，但農村人竟然喜歡下雪，因為雪可保持地面及農作物周圍的溫度不會降得很低，為農作物創造了良好的越冬環境。

積雪融化又增加了土壤水分含量，有利農作物生長需要。覆蓋大地的積雪，是雨水氮化物含量的5倍，還有肥田作用。加上，蓋在土壤上的雪是比較鬆軟的，就像農作物的一層「棉被」，能幫助保溫。

歷史充電站

雪災無情

雖然雪景漂亮，但嚴重的雪災造成人命傷亡及經濟損失，是每個朝代的人都不想看到的。在中國歷史上有很多次雪災的記錄，例如明武宗時期，雪下得連華東地區都江河冰合，鳥獸凍死，凍斃村民。清順治十年（1653年）全國雪災，連南方等地竟然也下了40多天雪。康熙九年（1670年）也試過連降大雪60天，淮河更是堅凍了2個月。

文章以生動有趣的方式，透過中國節氣氣候、各地風土民情及歷史人物故事，帶領讀者探索中國文化與歷史的奧妙。

文：聖馬可中學校長 陳思茵

