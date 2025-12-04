八山一水一分田︰福建省地理/歷史/文化一覽｜星島教室

福建省位於我國東南方，北接浙江，西鄰江西，西南是廣東，東面隔着台灣海峽與台灣島相望。「福建」一名始見於唐開元二十一年（733年）設「福建經略使」。此地簡稱「閩」，「閩」原是蛇的一稱，此地遠古時期為百越人居住，他們以蛇為圖騰，因以為名。

獨特「閩」貌

福建省山多平地少。俗稱「八山一水一分田」。全省90%的土地是山地丘陵，特別是北部及西部皆是山地，西北武夷山山脈與東北鷲峰山山脈阻隔了與中原的交通；而東南沿海地區狹窄的平原地帶，又因人稠地少，農耕不足以養活人口，居民多放洋捕魚、進行海外貿易或僑居海外，形成了獨特的閩文化。省內又因各自的地理特點形成閩南、閩中、閩北、閩西等不同特色的地方文化。

福建又有「七閩」或「八閩」的說法。「七閩」是指遠古閩越族的七個部落；「八閩」則指宋代所設的福建路，下轄福州、建州、泉州、漳州、汀州、南劍州六個州及邵武、興化兩個軍，共八個行政單位。因應地域差異，亦衍生各種方言，例如閩南話、蒲仙話及閩西龍岩、漳平一帶受客家話影響的獨特方言。其中閩南話流行於東南沿海的泉州、廈門、漳州一帶。由於閩南人多放洋出海，閩南話散播至海南島、雷州半島、台灣，乃至菲律賓、新加坡、馬來西亞、泰國、緬甸等東南亞國家。據統計，能操閩南話的全球人口超過一億。

武夷山

追本溯源

根據在晉江深滬沿海的考古發現，早在舊石器時代，福建已有人類居住。《史記》記述，此地為百越人所居。春秋後期，楚國消滅越國，越國宗室逃至今省會福州一帶，秦朝在此地建閩中郡。漢高祖時期，越王勾踐後人無諸建閩越國。漢武帝時期，越人叛亂，武帝派兵平亂，計殺越王餘善，設冶縣。

中原人「三移」

上古福建地廣人稀，為越人所居。至西晉「永嘉之亂」後始有較大規模的中原人移居。其中最重要的有三次。第一次是西晉永嘉二年（308年），衣冠始入閩者共八族，分別是：林、黃、陳、鄭、詹、丘、何、胡，稱為「八姓入閩」。

唐高宗總章二年（669年），泉潮間發生「蠻獠嘯亂」，此處所說的「泉」是指今之福州，即由福建北部至南方潮州發生原住民的叛亂。河東人陳政總領嶺南軍事奉命平亂。陳政死，子陳元光繼任平定亂事，並招來大量中原移民開發九龍江下游一帶，奏請朝廷建置漳州。後人稱陳元光為「開漳聖王」。

中原族群最大規模移民福建是唐末五代的光州固始人王潮三兄弟。唐末戰亂，光州固始父老南徙，推舉王潮為首。王潮以閩南為根據地，再北上福州。其弟王審知建閩國，為「十國」之一，執政29年，平息干戈，注重經濟民生。另一弟王審邽任泉州刺史，設招賢院，雲集不少北方士人，使蠻荒之地成為中原文化的保存地。

閩文化與海外貿易

閩文化的形成始於五代，而宋元時期則是閩文化最光輝的時刻。北宋初建，已失北方燕雲十六州，北有遼國，西有夏，對外戰爭每多敗北。既要納歲幣，亦阻斷了陸上「絲綢之路」的外貿收益。唐末以來，福建在王氏兄弟的經營下免於戰亂，又大力發展海上貿易，正好補宋室之不足。元祐二年（1087年），泉州正式設置市舶司。「靖康之難」後，南宋建立，偏安江左，依賴市舶貿易更甚。

泉州後渚港發現的宋代海船

元代阿拉伯穆斯林商人蒲壽庚統領泉州，海外貿易大盛。馬可．波羅在《東方見聞錄》中稱泉州與北非的亞歷山大港是當時全世界最大的港口。元末泉州經歷叛亂，明代則實施海禁，加上倭寇問題，福建的海外貿易輝煌不再。

「鴉片戰爭」後，《南京條約》的「五口通商」包括福州及廈門。近代以來，福建憑着海外交通傳統及龐大華僑網絡，又再躍升為全國經濟發展較快的省份之一。

冷知識：閩南習俗

泉州開元寺

1. 中秋節「燒塔仔」

中秋節點燈籠、吃月餅是傳統習俗。而閩南地區每逢中秋節，小朋友都會到處收集瓦片、石塊及乾草，然後疊成一個小型的塔仔，入夜後把乾草放進塔內燒，外面灑上鹽。火燄會從塔中升起，在夜空中閃爍。很有節日氣氛。

2. 盂蘭節「吃普渡」

「普渡」即是「盂蘭節」，在農曆七月十五，又稱「中元節」。閩南人很重視這個節日，並把整個農曆七月都視為「普渡」，不同村落輪流過「普渡」。家家戶戶準備豐富的菜餚招呼親友。親友眾多的人又會在七月的不同日子到親友的村落接受招待，這叫做「吃普渡」。

歷史思與行

1. 土地貧瘠、山多平地少制約了福建的農業發展。在客觀條件不足下，福建人如何靈活變通、尋找出路並開拓自己的獨特文化？

2. 泉州港的興起與沒落均有着其歷史的軌跡，從中我們可以吸取哪些教訓，以思考一個大都會的興衰？

本欄逢周一刊出，由教育評議會邀請資深中小學教師及校長撰寫。

文章以生動有趣的方式，透過中國節氣氣候、各地風土民情及歷史人物故事，帶領讀者探索中國文化與歷史的奧妙。

文：陳仁啟 聖馬可中學中國歷史科科主任

