AI能聽懂動物說話嗎？｜星島教室

你是否曾經好奇家裏的狗狗對你汪汪叫的時候，牠到底想說甚麼？又或者窗外的鳥兒每天清早都在聊些甚麼？隨着人工智能（AI）技術的快速發展，科學家們正在嘗試做一件超級酷的事情——用AI來解讀動物的「語言」！

AI如何「聽」懂動物聲

不同鳥類的鳴叫聲有不同特性，將其轉換成頻譜圖圖像後，便可以圖像方式讓AI進行學習與辨識。 圖片來源︰農業部生物多樣性研究所

試想像︰如果我們要和外星人交流，首先須學會他們的語言，對吧？AI學習動物語言也是同樣道理。

科學家們首先需要收集大量動物聲音，就像我們背單詞一樣。他們會在森林、海洋甚至我們家附近錄製各種動物的叫聲：鳥兒的歌唱、鯨魚的歌聲、大象的低語……還有你家貓咪各式各樣的咪叫聲。這些錄音會被送到電腦裏，變成AI學習的「課本」。但是光有錄音還不夠，因為聲音是看不見的。這時候，科學家們就用了一個很聰明的方法——把聲音變成圖片！

這種特殊的圖片叫做「頻譜圖」，它就像聲音的「指紋」，能夠顯示聲音的高低、長短和強弱。通過這種轉換，AI就可以像我們認照片一樣「認」聲音了。它能夠學會識別：「這是狗狗開心的叫聲」、「那是貓咪餓了在抱怨」。 從認出是誰到聽懂意思

最開始，AI只能做到認出是哪種動物在叫。但現在，它已經變得更厲害了！它開始能夠分辨動物叫聲中的不同情緒和意圖。比如說，科學家發現大象家族之間會用不同的「方言」交流，就像我們不同地區的人說話口音不一樣。更神奇的是，每頭大象還有自己的「名字」——其他大象會用獨特的聲音來呼叫牠！鯨魚也是如此。不同的鯨魚家庭有自己獨特的「歌聲」，牠們通過這些歌聲來保持聯繫，甚至在很遠的地方也能互相識別。

AI動物翻譯的日常應用

你可能會想，研究這個是不是只為了好玩？其實不是的！AI動物翻譯科研人員已經在做很多重要的工作了：在自然保護區裏，AI監聽器24小時值班，能夠聽出盜獵者的槍聲或車聲，及時發出警報來保護動物。在農場裏，AI通過分析牛、豬的叫聲，能夠判斷牠們是否生病或者不開心，幫助農民更好地照顧牠們。

就連我們身邊的寵物也能受益！雖然現在還沒有真正的「狗狗翻譯機」，但已經有一些智慧項圈能夠通過分析狗狗的叫聲和行為，告訴主人牠們的情緒狀態。

距離完全聽懂有多遠？

雖然AI已經能做很多厲害的事情，但要像電影裏那樣完全聽懂動物說話，我們還有很長的路要走。主要是因為動物的交流方式和人類很不一樣：牠們不僅用聲音，還會用身體動作、氣味等多種方式來「說話」。而且每種動物都有自己的「語言規則」，這就像要同時學習幾十種外星語言一樣困難！但是沒關係，正因為有這麼多挑戰，才更需要年輕的你們一起來探索！

當我們能夠更好地理解動物的語言時，我們就可更好地保護牠們，與地球上的其他生物和諧相處。這不僅是一項科學技術，更是一座連接人類與自然的橋樑。所以下次當你聽到動物們的叫聲時，不妨仔細聽聽——也許牠們正在說着我們還沒完全理解的精彩故事呢！

如何開始探索動物語言

多觀察身邊的動物：牠們在不同情況下會發出甚麼樣的聲音？有甚麼不同的行為？ 學習程式設計知識：Python是個不錯的起點，它是AI科學家最常用的工具之一。 培養耐心和細心：科學研究需要大量的觀察和記錄。 保持好奇心：最好的科學家永遠保持着對世界的好奇心！

小思考，大智慧

AI能否真正理解動物的「想法」和「感受」？ 如果AI能完全聽懂動物的語言，對人類和動物的關係有何影響？ 除了聲音之外，AI還能如何幫助我們了解動物的溝通方式？

參考答案

雖然目前AI可透過分析動物的聲音和行為，來辨識牠們的情緒狀態（例如：興奮、焦慮或不適），並將這些資訊轉換成人類可以理解的數據，但這並不等於AI能像人類一樣，真正「體驗」或「感受」到動物內心的思想。AI能做的是將數據模式化，從中找出規律和關聯性，並根據這些規律進行預測或判斷。它能判斷出「這隻狗的叫聲很可能是因為牠餓了」，但無法像人類一樣，產生「啊！這隻狗正在想着牠最愛的餅乾」這種具體的想像。因此，我們可以說AI正在幫助我們翻譯動物的意圖，但要達到完全理解動物的內心世界，還有一段很長的路要走。 如果有一天AI能完全翻譯動物的語言，這將對人類和動物的關係產生革命性的影響。試想像︰我們能直接聽懂鳥兒的歌唱是在傳達甚麼訊息，或是了解海豚在海中玩耍時的對話。這不僅會加深我們對動物行為的理解，亦會讓我們更清楚地意識到，牠們也是有智慧、有情感的生命。這或許能減少人類與野生動物之間的衝突，並讓人們在面對動物保育問題時，產生更強烈的同理心和責任感。但這項技術亦可能引發新的倫理問題，例如：人類是否有權利竊聽動物的隱私？我們該如何回應動物提出的「請求」？這些都是在技術發展的同時，我們需要共同思考的重要課題。 文中提到，動物的溝通不僅限於聲音，還包括身體語言、氣味、甚至光線信號。AI在分析聲音之外，亦可在這些方面發揮巨大作用。例如，AI可以透過電腦視覺技術，分析動物的臉部表情、肢體動作和姿勢，來判斷牠們的情緒和意圖。試想像︰AI可像識別人臉一樣，辨識出動物的「開心臉」或「警戒姿勢」。此外，AI亦可分析氣味分子，幫助我們理解某些動物如何利用氣味來劃定地盤、尋找伴侶或警告危險。未來，整合多種感官數據的AI，將能建構出更全面、更精準的「動物語言」模型，為我們揭開動物溝通的神秘面紗。

本欄逢周四刊登，由教育評議會邀請資深中小學老師、校長及大學講師撰稿，旨在為學生提供多元化的STEAM學習材料，引發學生探求知識的興趣，將學習融入生活，培養學生的世界觀、敏銳的觸覺、積極學習的態度。

文：香港大學博士後研究員（人工智能）、教育評議會執委馮穎匡博士

