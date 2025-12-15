打造創意試用品 設計「原型」大剖析丨星島教室

大家有過這樣的經驗嗎？在設計與科技或創新科技教育課上，老師要你們設計一個作品，你興高采烈地在腦海中浮現了一個無懈可擊的想法，但畫出來或做出來之後，卻發現跟想像中不太一樣，有些地方怪怪的，或者根本行不通。其實在整個設計過程中，「原型」（Prototype）發揮了重要作用。

何謂「原型」？

香港教育界積極推動STEAM及創新科技教育（Innovation Technology），越來越多學校在課程中引入了設計思維、編程與3D打印等元素。在這些新興的學習領域中，「原型」不再只是一個工程名詞，它已成為一種核心的教學工具與學習方法，幫助學生將天馬行空的創意，轉化為可觸摸、可測試的實體方案。

甚麼是「原型」？簡單來說，就是「創意的試用品」。想像一下，你想發明一個「自動餵寵物機」，一開始不可能就去找材料、買馬達來做最終成品，你可能會先用紙盒和寶特瓶做一個簡單模型，看看大小是否合適；畫一幅流程漫畫，說明小狗如何使用這部機器；甚至用手機APP做一個簡單動畫，模擬機器運作過程。這些紙盒模型、漫畫、動畫，就是你的「原型」！它們都是你創意點子的「試用品」，用來代表未來想做出來的真正產品。所以，「原型」就是一個簡單的、初步的模型或模擬，設計師用它來把自己的想法「變出來」，讓大家能看到、摸到、甚至體驗到。

在設計與科技或創新科技教育的課堂上，原型是學生設計方案的初步實體模型或功能模擬。它可以是一個用瓦通紙製作的手機支架結構；一個用Micro:bit感應光線並自動開合的窗簾模型；或是一個用App Inventor編寫、具備基本功能的「校園導覽」應用程式。

這些原型的核心目的，是作為一種可看見的學習證據（visible learning evidence），讓學生透過動手製作，來驗證他們所學的知識，並發現新的問題。

實際功能

1. 理論實踐︰原型製作將物理、數學、電腦科學等學科知識，在一個真實情境中融會貫通，實現跨學科的應用學習。學生在課本上學到「槓杆原理」或「光敏電阻」，這些知識是抽象的。但當他們為了讓一個機械臂舉起重量，而去調整支點位置；或為了讓燈泡在黑暗中自動點亮，而調校光敏電阻的數值時，這些理論知識便瞬間變得具體而深刻，促進「從理論到實踐」的深度學習。

2. 解難訓練︰學生自行分析問題根源（是結構或程式問題？）、生成解決方案（更換馬達或改變槓杆設計？），並測試修改後的結果。這個「設計→製作→測試→迭代」的循環，正是培養解難能力和堅毅精神的最佳途徑。原型讓使用者能「試用」你的設計，並告訴你最真實的感受，例如：「這個步驟好複雜，我找不到下一步的按鈕。」一個原型很少能第一次就完美運作。馬達力量不夠、結構不穩、程式出現Bug——這些都是寶貴的「學習時刻」，當中培養「解決問題」與「批判思考」能力。

3. 反饋媒介︰學生設計了一個協助長者服藥的提醒器原型，當他們帶着原型去訪問長者時，可能會發現字體太小、按鈕太難按等他們從未考慮的問題。這過程教曉學生同理心（empathy）和以用戶為中心（user-centered）的設計理念。創新科技教育強調為解決真實世界的問題而設計。原型是獲取用戶反饋（user feedback）的最佳媒介。

4. 溝通協作︰學生學習如何透過實物來清晰表達自己的想法，並學會尊重實證，基於測試結果來進行團隊決策，這對於他們未來的職場技能至關重要。在團隊專案中，原型是一個共通的溝通平台。當組員對設計有不同意見時，就製作一個原型來測試哪種方案更有效，達到提升溝通與協作能力的效果。

「學會學習」的載體

在香港推動創新科技教育的脈絡下，原型的重要性遠超於一個「模型」本身。動手做，是最好的學習。它是一種動手的學習語言，是一種思維的框架。透過製作原型，學生不僅學會了技術，更培養了面對未來挑戰所需的創造力、協作力、解難能力和適應性，讓學生親身經歷「從無到有」的創造過程，在失敗中學習，在跌宕中成長。所以，下次當你有一個超有創意的設計想法時，別只是空想。動手做的過程，將會讓你更了解自己的設計，並一步步將它打磨成最完美的樣子。這正正是「學會學習」和「全人發展」目標，在創新科技課堂上的最真實體現。記住，每個偉大發明，都經歷過無數次「原型」測試！

小思考，大智慧

若要為同學設計一款「課間休息紓壓小物」，你會如何製作一個「低成本原型」來快速收集反饋？又預期能發現甚麼關鍵改進點？

參考答案

用黏土與彈簧製作可捏壓的模型原型。透過讓同學試用，預期能發現他們對觸感軟硬、靜音效果等從未明說但影響體驗的關鍵需求。

本欄逢周四刊登，由教育評議會邀請資深中小學老師、校長及大學講師撰稿，旨在為學生提供多元化的STEAM學習材料，引發學生探求知識的興趣，將學習融入生活，培養學生的世界觀、敏銳的觸覺、積極學習的態度。

文：英華書院 設計與科技科/STEAM教育統籌 林錫忠

