二十四節氣｜為何「大寒」這麼冷？香港曾經降至0度！古人如何驅寒？｜星島教室

大寒，作為中國二十四節氣中的最後一個節氣，是一年之終結，也是新一年的開端。萬物俱寂的時節，卻又生機處處；既是總結，亦是圓滿。

大寒「三候」

今年的大寒在1月20日。

「大寒雪未消，閉戶不能出。」陸游勸人閉門避寒，自有其理。公曆1月19日至21日之間，春將至而未至；「大寒」即寒冷達到極致。《授時通考．天時》引《三禮義宗》曰：「大寒為中者，上形於小寒，故謂之大……寒氣之逆極，故謂大寒。」相比「小寒」，只換一個「大」字，便見古人對此極端氣候的敬畏。此時東亞地區受西伯利亞寒流影響，氣溫降至全年最低，風大雪厚，地凍天寒，呈現嚴酷自然景象。萬物沉寂，草木凋敝，禽鳥寥寥，物候不再俯拾即是。此時最宜如元稹〈大寒十二月中〉之言：「大寒宜近火，無事莫開門」，留家中「臘酒自盈樽，金爐獸炭溫」為妙。

大寒並非尋常冬日，它既是冬季的終章，也是春季的前奏；傳統視之為陰氣至極、陽氣初動。《月令七十二候集解》記大寒「三候」：「一候雞乳；二候征鳥厲疾；三候水澤腹堅。」水澤成冰，且冰心更堅，寒之至也；然極寒之中，自然仍繁忙：猛禽為越冬積極捕獵；母雞此時停止產蛋，專心抱窩孵化，為新春萌動作準備。人亦然：大寒冷天，人多幾分慵懶，亦怕受寒，心卻蠢蠢欲動，尤其臨一年之終、又一年之始。

歲末習俗

灌灶神

詩人勸人閉門，世人卻往往忙於歲末，難得清閒。大寒臨近農曆新年，傳統儀式甚多，如辭歲、祭祖、祭灶等。其中「祭灶」最為重要：傳說是日灶神上天述職，人們盼其向天帝美言，保佑來年順利，故有「糊灶神嘴」之俗，自唐《輦下歲時記》至宋《東京夢華錄》皆載以糖果酒品供奉灶神，此俗沿襲至今。大寒亦少不得「尾牙祭」：源於拜土地公之「牙祭」，農曆十二月十六日為年終最後一次「牙祭」，謝土地公庇佑，亦為員工與老闆同席共聚的好時光。

祭灶糖

自古禦寒有術，今朝科技更臻周備，而習俗大抵保留，且大同小異。惟各地風俗多樣，飲食方面也都南北有別。像北方會吃「消寒糕」寓意驅散寒氣、步步高陞。又像道地北方菜中一道煮「臘八粥」，即十二月初八是「臘八」，人們會用五穀雜糧和紅棗等熬煮臘八粥，是過年不可或缺的美食。南方多吃糯米飯，像廣東等地的民眾會在大寒時節吃糯米飯，拌入臘味、蝦米、香菇等，以禦寒滋補。又聞說安徽安慶有大寒節氣炸春卷的習俗。

大寒亦多忙於備年：以「大掃除」迎新最為普遍，年貨亦於此時辦理。故大寒雖天寒，人心仍暖；盼新年、重團聚，方覺圓滿。寒天取暖，歲將告終，與家人好友相聚，習俗因而綿延不絕。

詩情畫意

李士達《歲朝村慶圖》（局部）

人間景致熱鬧可觀，古人亦以世俗入畫。明代李士達《歲朝村慶圖》（現藏故宮博物院）呈現新春熱鬧：長者飲宴、童子燃炮，喜氣洋洋，人物千姿百態，一幅大寒迎新的風俗畫。然而我尤愛自然之靜：詩中花、畫中雪、字里卷上山水的清寂。像杜甫〈江梅〉云：「梅蕊臘前破，梅花年後多。」柳宗元〈早梅〉之言：「早梅發高樹，迥映楚天碧。」又王冕《墨梅圖》所言：「不要人誇顏色好，只留清氣滿乾坤。」大寒里不絕梅花影蹤。若說畫境，最喜歡北宋范寬《雪景寒林圖》，崢嶸山勢之前，林木寂靜、湖面平和，雪境中自有清潤與沉着。大寒之美，美在靜好。

人們當於大寒備好過年，隨後靜養心神，與親友團聚。大寒為一年之終章，是回首的躊躇，也是前望的盼念。自然自有其律：忙一陣、靜一陣，為下一陣的新生作準備。踏雪尋梅，梅之美在於苦寒中綻放；一年將終，亦當享受成果之時，故梅花於歲末更盛。中國人重人倫，亦重修心養性。大寒之後的幾日假期，人們當備年、靜心、相聚——好好享受那段時光。

冷知識 BOX：中港不勝「寒」

新華社圖片

大寒為一年中最為嚴寒的時節，那麼中國何地最冷呢？據中國央視網於2024年發布的《全國極端低溫分布圖》顯示，常年（1991至2020年間）黑龍江中部、內蒙古中部、山東大部、華東沿海一帶、四川盆地，以及新疆部分地區的極端低溫，往往出現在大寒節氣。大城市中，哈爾濱在2001年大寒時錄得極端低溫，低至零下37.3℃。

至於香港，根據天文台網站文章〈臨近冰點的香港——歷史角度〉記載，1893年1月，當時香港行政範圍仍局限於九龍界限街以南。1月15日至18日期間，天氣極其嚴寒，天文台於1月18日早晨錄得氣溫降至0.0℃。

歷史充電站：大寒暖軍心

軍紀嚴明，是行軍的根本。然而軍士皆為凡人，同袍之間自有情義。《新五代史．晉臣傳．吳巒》載曰：「巒善撫士卒，會天大寒，裂其帷幄以衣士卒，士卒皆愛之。」此言軍官吳巒善於撫慰、照顧士兵。當時正值大寒，天氣極其嚴酷，他便將自己的帳幕撕裂，分給士兵用以禦寒。士兵們因此深受感動，皆敬愛之。

此事所見，不在以威權震懾，而在仁愛與關懷：將士兵的需要置於首位，正是「仁者愛人」的精神。正如孟子與齊宣王所言：「保民而王，莫之能禦也。」

