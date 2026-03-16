從大坑舞火龍到音樂夢工廠 中學生傳承琴韻｜教評心思

琴聲雖歇，餘音繚繞。日前，筆者有幸參與了一場扣人心弦的「心樂集」音樂會，深刻體會到《禮記．樂記》所言：「凡音之起，由人心生也」——這句話在這場音樂會上，得到了最動人的印證。

這場由香港中樂團主辦、已邁入第27個年頭的音樂盛事，始終堅持通過公開徵曲與專業演出，發掘具潛質的音樂英才。在客席常任指揮孫鵬的執棒下，樂團以精湛技藝演繹了6位年輕作曲家的作品，帶領觀眾神遊天地。

最令筆者感到欣慰與自豪的，莫過於看到本校中五學生劉卓諺的作品阮三重奏《舞．火龍》成功入選。卓諺自幼受到父親及音樂老師的啟迪深耕音樂，在鋼琴、結他、鼓及小提琴皆考獲ABRSM 8級資歷，扎實的樂理根基為他的創作之路奠定了穩固基礎。

《舞．火龍》的靈感源自香港大坑舞火龍這項百年非物質文化遺產。卓諺巧妙地將長達67米長的星火巨龍，化為6個扣人心弦的樂章。從「火龍初張」的甦醒神韻展開，隨後通過急促節奏描繪火龍「下凡」救災，並以不連貫的旋律刻畫「瘟疫將至」的蒼涼景象；隨着主題轉向明快的「龍游夜城」，樂曲進入節奏繁複、展現高難度技巧的「翩翩起舞」高潮，象徵火龍驅瘟除疫、賦予人民新生；最後在「火龍歸天」的激昂旋律中，以壯麗的主和弦完成這場祈求國泰民安的音樂祭典。

卓諺分享道，他的創作深受中六師兄、現任香港青少年中樂團中胡首席李雙君的啟發。在這次作品中，他勇於嘗試將自己擅長的結他演奏技巧，如拍板、掃弦、拍弦及下刷等，融入中阮的創作中，打破了傳統樂器的界限。通過與孫鵬指揮及專業演奏家的排練，他更深刻體會到中國樂器的無限可能。

卓諺的創作並未止步，他的另一作品《陵．靈前》，亦已入圍本月底由教育局藝術教育組與香港作曲家聯會合辦的「音樂薈萃．學校創藝」。參與不同的中樂創作比賽與專業工作坊，不僅是對學生的肯定，更是鼓勵年輕人追求夢想的動力。卓諺已立志成為一位專業的作曲家。

看見學生能將深厚的文化底蘊與創新的藝術追求結合，筆者深信這份對音樂的熱誠，必將引領他在藝術道路上走得更遠，為香港樂壇注入新生命。

文：梁惠君

作者為風采中學（教育評議會主辦）校長、教育評議會副主席。

本文標題原為〈琴韻傳承：從大坑舞火龍到音樂夢工廠〉。

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